بررسی خسارتهای زلزله در بلداجی آغاز شد/ دریافت450 درخواست خسارت

اسفندیار کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هم اکنون مردم به بخشداری بلداجی می آیند و درخواست خسارتهای خود را ارائه می دهند.

وی گفت: هم اکنون 450 درخواست خسارت30 تا 40 درصد از مردم دریافت شده است.

وی گفت: هشت درخواست خسارت بالای 50 درصد نیز دریافت شده است.

کریمی ادامه داد: کارشناسان بنیاد مسکن هم اکنون در حال تفکیک درخواستها و برسی خسارتهای زلزله 5.2 ریشتری در منطقه بلداجی هستند.

بخشدار بلداجی یادآورشد: بعد از برسی درخواستها کارشناسان در محل حضور پیدا و میزان خسارت را تعیین می کنند.

وی یادآور شد: ترک برداشتن و ایجاد شکاف در دیوار خانه های شهر بلداجی در اثر وقوع زلزله از مواردی است که بسیار در شهر بلداجی دیده می شود.

وی با بیان اینکه مرکز زلزله در شهر بلداجی بوده، گفت: خسارتها بیشتر در خانه های شهر بلداجی ایجاد شده و روستای اطراف خسارت چندانی ندیده اند.

یک زمین لرزه به شدت 5.2 ریشتری صبح روزشنبه هفته جاری شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری را لرزاند و پس از آن نیز هشت پس لرزه به وقوع پیوست.

استان چهارمحال و بختیاری بر روی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است و زاگرس از دیدگاه لرزه خیزی بسیار فعال است و از نظر فراوانی، زلزله خیزترین منطقه کشور محسوب می شود.