فعالیت های مجمع خیرین مدرسه ساز به حوزه های بین المللی راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حافظی در جلسه هیئت امنای مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان اظهار داشت: قدرت در کسب مال و دارایی نیست بلکه اصل قدرت در کسب و ارتقای علم و دانش است.

وی افزود: هر جامعه ای که آموزش و پرورش موفق داشته باشد در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، رفاهی، اقتصادی و فرهنگی با موفقیت روبرو می شود و خلاف این چیزی جز محرومیت نیست.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با بیان اهداف جامعه خیرین و برنامه های این جامعه در سطح کشور و تبیین نحوه فعالیت و برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای مجمع در سطح استان ها، ادامه داد: تمام مجامع خیرین مدرسه ساز تابع تصمیمات جامعه خیرین هستند.

حافظی با اشاره به اینکه اقدام خیرین مدرسه ساز، حرکتی ارزشمند است خطاب به خیرین بیان کرد: قدر کار خود را بدانید چرا که در این مسیر و فعالیت شما با خدا معامله می کنید.

وی از اهتمام و تلاش اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان در طول فعالیتشان و از اهتمام و پیگیری مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و همچنین روحیه مردمی و پیگیری مجدانه استاندار کردستان در امر مقدس مدرسه سازی تقدیر کرد.

ساخت 279 مدرسه به همت خیرین مدرسه ساز در کردستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه ساخت پروژه های آموزشی با همکاری خیرین و مشارکت مردمی از سال 81 با احداث 23 پروژه شامل 71 کلاس درس آغاز شده است، گفت: از ابتدای فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در استان تا کنون 279 مدرسه شامل 883 کلاس درس توسط خیرین نیک اندیش احداث شده است.

خسرو ساکی با ارائه گزارشی از اقدامات مجمع خیرین مدرسه ساز استان افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز استان از سال 81 فعالیت خود را با جذب یک میلیارد و 410 میلیون ریال آغاز کرد که به همت خیرین نیک اندیش و مشارکت فعالانه آنان، این رقم در سال 91 به 300 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

وی میزان مشارکت خیرین را بزرگ و ارزشمند عنوان کرد و ادامه داد: این اقدامات فقط مدرسه سازی نیست، اتحاد ملی و همبستگی اسلامی از ثمرات مشارکت خیرین در امر مقدس مدرسه سازی است.

گفتنی است در ادامه نشست با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان برای فعالیت در دوره جدید با حضور استاندار کردستان و رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

"سید ابراهیم حسامی"، "خسروی کردستانی"، "انور روز چنگ"، "سردار خندانی"، "مختار اسدی"، "مظفر بهرامی" و "حسن محمدی" به ترتیب با کسب بیشترین آراء به عنوان اعضای اصلی و "موسی مرادیانی" و "حسن کریمی" به عنوان اعضای علی البدل و "جهانگیر اخگر" و "حسن زارعی" نیز به عنوان بازرسان مجمع خیرین مدرسه ساز استان در دوره جدید انتخاب و معرفی شدند.

برگزاری همایش گزینشگران آموزش و پرورش استان

همزمان با هفته گزینش، همایش گزینشگران با حضور مسئولین گزینش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان و دست اندرکاران هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش کردستان برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با گرامیداشت سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل گزینش و تقدیر و تشکر از زحمات و اهتمام گزینشگران، اظهار داشت: گزینش گلوگاه ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش است.

خسرو ساکی با اشاره به اهمیت کار گزینش گفت: دقت در گزینش نیروی انسانی برای ورود نیرو به دستگاه حساس آموزش و پرورش امری ضروری است.