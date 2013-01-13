وحدت و برادری ایران و پاکستان خاری در چشم سلطه گران است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر یکشنبه با حضور در کنسولگری پاکستان و ابراز همدردی با کنسول و اعضای کنسولگری پاکستان به منظور شهادت تعدادی از اهالی شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان در عملیات انتحاری، اظهار داشت: دشمنان و سلطه گران در صدد ایجاد نفاق در بین مسلمانان هستند و این حوادث تروریستی نشان از ضعف دشمن در رسیدن به اهداف پلید خود است.

وی با محکوم کردن قتل انسان های بیگناه و تروریسم در هر شکل آن اعم از دولتی و غیر دولتی گفت: کودکان و نوجوانان قربانی اقدامات مسلحانه در پاکستان یا دیگر کشورها از نظر انسانی تفاوتی با یکدیگر نداشته و باید همه تلاش نمایند تا صلح و امنیت و آرامش برای همه مردم جهان فراهم شود.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: از این حوادث تروریستی برای تحکیم و افزایش همکاری های فرهنگی و اجتماعی دو کشور ایران و پاکستان باید درس گرفت.

وی بیان داشت: ایران و پاکستان دارای ظرفیت ‌های عظیمی در زمینه‌ های گوناگون هستند که پیوند میان دو کشور می ‌تواند عاملی برای تحکیم امنیت و آرامش در منطقه و تقویت جایگاه جهان اسلام در عرصه تعاملات جهانی باشد.

نارویی با بیان اینکه شیاطین و دشمنان نمی توانند ایران و پاکستان را در کنار هم تحمل کنند، گفت: دو ملت ایران و پاکستان باید از تمام ظرفیت های خود در جهت ایجاد صلح و آرامش در منطقه استفاده کنند.

کنسول پاکستان نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور استاندار سیستان و بلوچستان در محل کنسولگری پاکستان و ابراز همدردی با مردم این کشور، اظهار داشت: پاکستان به ایران به عنوان یک نقطه ثبات و آرامش در منطقه می نگرد و این برای پاکستان بسیار مهم است.

طاهر محمود قریشی با بیان اینکه در هنگام سختی برادر در کنار برادر می ماند، افزود: کسانی که دست به این اقدام تروریستی و ایجاد ناامنی در جامعه می زنند مسلمان نیستند زیرا هیچ تفکر اسلامی اجازه اجرای این اعمال شوم را به کسی نمی دهد.

بر اثر حادثه تروریستی چندروز قبل شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان بیش از 104 نفر از اهالی این شهر به شهادت رسیده اند.