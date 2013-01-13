محدوده کاروانسرای حاج کمال رباط کریم آزاد سازی می شود

فرماندار شهرستان رباط کریم اظهار داشت: بنابر تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد در زمینه کاروانسرای حاج کمال، مسئولان شهرستان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، با خریداری و تملک املاک واقع در محدوده کاروانسرای تاریخی حاج کمال نسبت به آزادسازی آن محدوده اقدام کرده اند.

بیژن سلیمان پور افزود: در اطراف این کاروانسرا که جز آثارملی ثبت شده است 28 منزل مسکونی وجود دارد که باید خریداری، تملک و تعیین تکلیف شوند، استاندار تهران نیز در بازدید از کاروانسرای حاج کمال، بر انجام هرچه سریعتر این امر تاکید کرد.

این مسئول عنوان کرد: در جلسات برگزار شده مقررشد تا 10منزل مسکونی اطراف این کاروانسرا در فاز اول توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان تهران تا پایان سالجاری از صاحبان آنها خریداری و تملک و مابقی نیز با فاصله کم از فازهای بعدی اجرا شود که با تسریع در انجام این کار، بخش مهمی از مشکلات مردم ساکن در حاشیه کاروانسرای تاریخی حاج کمال برطرف شود.

حضور تیم کشتی آزاد شهریار در مسابقات قهرمانی استان تهران



رقابتهای کشتی آزاد قهرمانـــــی جوانان استان تهران باحضور 578 کشتـی گیر از 78 باشگاه و شهرستان استان تهران در 11 گروه برگزارشد، که درپایان تیم دکتر خرمـی با 42 امتیاز، تیم کارگران شهید معتمدی با 40 امتیاز، تکاور با 36 امتیاز، تیم شهـریار با 28 امتیاز، اسلامشهر با 24 امتیاز و تیم شهیدپناهی با کسب 23 امتیاز عناوین نخست تا ششم تیمی را از آن خود کردند .

همچنین در وزن 66 کیلوگرم مصطفی میرجعفری مقام دوم، در 96 کیلوگرم امیرصحرایی مقام سوم و در وزن 120 کیلوگرم پدرام جمشیدی مقام اول مسابقات راکسب کرد، لازم بذکر است که یونس امامـی نوجوان کشتی گیر شهریاری نیز در مسابقات کشتی جهانی کودک در شهرتبریز توانست مدال طلای مسابقات و ستاره مسابقات را به خود اختصاص دهد.

کسب مقام دوم مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور توسط نوجوان شهریاری



رقابتهای وزنه برداری قهرمانـی جوانان کشور(انتخابی تیم ملی) پس ازسه روز رقابت وشرکت 150 وزنه بردار جوان، درهمـدان انجام شد که در این مسابقات محمدرضا غنی لو جـوان شهـریاری توانست در دسته 105 کیلوگرم با حرکت یک ضرب وزنه 160 کیلوگرمی و در حرکت دو ضرب وزنه 198 کیلو گرمی و در مجموع 358 کیلوگرم، مقام دوم مسابقات را به خود اختصاص داد.

افزایش 20 هزار مترمکعبی ذخیره آب ملارد با اتمام مخازن در دست احداث



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرک های غرب تهران طی بازدید از مخازن در دست ساخت ملارد و بلوار کشاورز سرآسیاب، اظهار داشت: هدف از ساخت این مخازن افزایش ذخیره آب و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان این شهرستان است، ساخت این مخازن به میزان 20 هزار متر مکعب ذخیره آبی شهر ملارد را افزایش می دهد و لازم به ذکر است که با اتمام ساخت و بهره برداری از این مخازن، ذخیره آب پنج حلقه چاه موجود نیز میسر خواهد شد.

براتی گفت: ساخت این مخازن با برنامه ریزی وتلاش کارشناسان فنی و بهره برداری شرکت با اعتباری بالغ بر15 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است که تا کنون مخزن زمینی ملارد 40 درصد و بلوار کشاورز 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

نمایشگاه عکس عاشورایی در شهرقدس برپا شد



سرپرست شهرداری قدس اظهار داشت: در این نمایشگاه 33 قطعه عکس از عکاسان منتخب کانون های فرهنگی، هنری و مساجد شهرستان با موضوع عاشورا و محرم به نمایش گذاشته شده است، این نمایشگاه جلوه هایی از حضور حماسی و عرفانی مردم و عشق به اهل بیت را در آیین های ماه محرم به نمایش گذاشته است.

چیبایی بیان کرد: همچنین در این نمایشگاه علاوه بر نمایش لحظات مختلف حادثه کربلا، مراسم و نحوه عزاداری عاشورا و تاسوعای حسینی مردم شهرستان قدس نیز در ماه محرم به تصویر کشیده شده است، ین نمایشگاه با حضور عکاسان کانون عکاسان شهرقدس که به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس می باشد برپا شده است.

علاقمندان می توانند تا پایان دیماه جاری از ساعت 10 صبح الی 19 از این نمایشگاه واقع در شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، جنب ایستگاه تاکسی کرج بازدید کنند.

تجهیز شاسی ایسوزو 6 تن به سیستم مکانیزه حمل زباله در شهر ملارد



مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد اظهار داشت: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت شهر ملارد و نیاز به ارائه خدمات بهتر، سازمان خدمات موتوری اقدام به تجهیز ماشین آلات این سازمان به سیستم مکانیزه جمع آوری زباله کرده است.

وی گفت: در همین راستا سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در سالجاری اقدام به خرید یکدستگاه خودروی ایسوزو 6 تن کرده است که این خودرو با همکاری هیئت مدیره سازمان به سیستم مکانیزه جمع آوری زباله تجهیز شده است، امید میرود که با مساعدت سازمانها و نهادهای استانی با تجهیز بیشتر سازمان خدمات موتوری به سیستمهای مکانیزه جمع آوری زباله، خدماتی شایسته به شهروندان ارائه شود.