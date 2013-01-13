زمین تیم فجر ارزش حضور بازیکنان ملوان را نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدزاده عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم ملوان بندرانزلی و فجر شهید سپاسی شیراز با انتقاد از زمین چمن ورزشگاه شهید دستغیب شیراز افزود: این زمین به هیچ عنوان برای برگزاری مسابقه فوتبال مناسب نیست.

وی تصریح کرد: من با عنوان سرمربی تیم ملوان تشخیص دادم که ارزش بازیکنان من از بازی در این زمین بالاتر است به همین دلیل تعدادی از بازیکنان مطرح خود را در این بازی وارد نکردم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ادامه داد: این زمین به اسم زمین فوتبال شناخته می شود اما در اصل در این زمین به خوبی می توان بسکتبال بازی کرد.

احمدزاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مساوی تنها نتیجه عادلانه در این بازی بود، خاطر نشان کرد: نتیجه برعکس روند بازی شکل گرفت و تحت هیچ شرایطی ما مستحق این باخت نبودیم.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه دو بر یک ملوان بندرانزلی را شکست داد.