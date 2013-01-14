به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر امروز در حاشیه اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تعیین نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: در این زمینه هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت در این خصوص بررسی هایی را در دست انجام دارد و به دنبال مشخص کردن نرخ نهایی دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده است.

حسینی در این زمینه که پیش تر نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده از سوی شما به نظر تیم اقتصادی دولت کمتر از 2 هزار تومان اعلام شده است، گفت: هنوز این نظر کلی در دلار وجود دارد و طبق همین روال بررسی ها را در دست انجام داریم.

وی در عین حال، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را بدون نفت 5.2 درصد و با نفت 4.7 درصد اعلام کرد و با تاکید بر لزوم ارائه لایحه ای واقعی بر اساس قیمتهای واقعی ارز و نفت به مجلس در سال آینده، گفت: در تیم اقتصادی دولت سناریوهای مختلفی در این زمینه در دست بررسی است که در نهایت محتمل ترین گزینه ملاک عمل لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.

احمدی‌نژاد در مجلس درباره هدفمندی حرف می‌زند

وی در خصوص سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه رئیس جمهور در مجلس حضور می یابد و توضیحات، دلایل و مسال مختلفی را پیرامون هدفمندی ارائه می کند، افزود: بر اساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد ،مطالعاتی در رابطه با فاز دوم هدفمندی انجام می شود اما اجرای فاز دوم موکول به توافق با مجلس است و باید بر روی آن کار بیشتری صورت گیرد تا ابعاد مسئله روشن شود.

حسینی با تاکید بر برداشت از گفته های مختلف بیان داشت: برداشت این است که باید هدفمندی بر اساس اتفاق نظر تداوم داشته باشد و مجموعه دغدغه ها هم سبب بهبود در شیوه اجرا شود.

وضعیت بازار ارز و سکه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با وجود حباب در بازار سکه و ارز، گفت: اگر برخی موانع سیاسی و مسائل در حوزه نقل و انتقال ارز نباشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد و این موضوع حتی در مورد بازار موازی و قیمتهای مرکز مبادلات نیز وجود دارد به نحوی که در این دو بخش نیز با قیمت های متعارف روبرو نیستیم.

وی به وجود یکسری موانع مصنوعی در نقل و انتقال ارز اشاره کرد و افزود: اقداماتی در دستور کار است که بتوانیم الگوی تجاری را با الگوی درآمد ارزی تطبیق دهیم و نیازی به تبدیل ارز نداشته باشیم و در این صورت نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

تعیین تکلیف وضعیت 45 درصد مطالبات معوق بانکی

حسینی همچنین از همکاری بانکها با بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مطالبات معوق نیز آخرین ارقام حاکی از وجود 18 درصد مطالبات معوق نسبت به کل منابع بانکی است که در این زمینه کارگروهی از قوه مجریه و قضائیه با محوریت وزیر دادگستری موضوع را در دست پیگیری دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وجود برخی مطالبات معوق بانکی را ناشی از تاثیر تحریمها دانست و با اشاره به برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از تعیین تکلیف حدود 45 درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داد و گفت: این میزان معادل 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.

تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران

حسینی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حذف دلار از سبد ارزی کشور گفت: یکی از اولین اقداماتی در راستای تحریمها صورت گرفت، این بود که آمریکا و پس از آن اتحادیه اروپا، مبادلات تجاری برای ایران با شرکای خود محدودیت‌هایی ایجاد کردند.

وی ادامه داد: پس از آن بانک مرکزی تجدید نظر در ترکیب ذخایر را برنامه ریزی کرد به نحوی که در مقطعی ذخایر کشور به فلزات گرانبها تبدیل شد و از این رو دارایی های کشور افزایش یافت اما در راستای تجارت این تغییرات نیاز به زمان دارد که بتوانیم ترکیب تجاری را تغییر دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین از تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران سخن گفت و افزود: دولت و بانک مرکزی به دنبال تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی هستند و عزم کشور بر این است که ارزهای واسط مانند دلار و یورو در سبد تجاری کشور تغییر کند و این موضوع مورد استقبال شرکای تجاری ایران نیز قرار دارد.