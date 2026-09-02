به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از دادگستری گرمسار با اشاره به عملکرد نهاد داوری حرفه‌ای در حوزه قضایی شهرستان اظهار کرد: طی پنج ماهه سال جاری، ۱۰۴ پرونده به نهاد داوری حرفه‌ای در این حوزه قضایی ارجاع شده است که روند رو به رشد این آمار، نشان‌دهنده افزایش استفاده از ظرفیت داوری برای حل‌وفصل اختلافات است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حل اختلافات، گفت: داوری حرفه‌ای یکی از ظرفیت‌های مهم در کنار نظام قضایی است که در مواردی که قانون و توافق طرفین اجازه می‌دهد، می‌تواند زمینه حل اختلاف را در محیطی تخصصی و با تمرکز بر موضوع مورد اختلاف فراهم کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در داوری، طرفین اختلاف می‌توانند در چارچوب مقررات قانونی، موضوع را به داور یا نهاد داوری واجد شرایط ارجاع دهند تا پس از بررسی موضوع، تصمیم لازم مطابق مقررات اتخاذ شود.

شکوری کاهش تشریفات، امکان رسیدگی تخصصی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و کاهش مراجعات به مراجع قضایی را از جمله ظرفیت‌ها و مزایای قابل توجه داوری برشمرد و گفت: در بسیاری از اختلافات، استفاده صحیح و آگاهانه از داوری می‌تواند به طرفین کمک کند تا به جای استمرار یک اختلاف در فرآیندهای طولانی، از یک مسیر تخصصی و قانونی برای حل آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از داور متخصص در موضوع اختلاف می‌تواند موجب شود ابعاد تخصصی یک پرونده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و طرفین نیز در یک فرآیند مشخص و قانونی، فرصت بیشتری برای ارائه ادعاها، دفاعیات و مستندات خود داشته باشند.