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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

۸۰ درصد چاه‌های آب استان سمنان به کنتور هوشمند مجهز شدند

۸۰ درصد چاه‌های آب استان سمنان به کنتور هوشمند مجهز شدند

سمنان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با تأکید بر نقش داده‌های دقیق در مدیریت منابع آب گفت: حدود ۸۰ درصد چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت علمی منابع آب اظهار کرد: یکی از ضعف‌های گذشته در مدیریت منابع آب، نبود اطلاعات دقیق از میزان برداشت چاه‌ها و ابزار موثر برای کنترل آن بود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نصب کنتورهای هوشمند به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و اکنون حدود ۸۴ درصد چاه‌های کشاورزی و نزدیک به ۸۰ درصد مجموع چاه‌های استان به این سامانه مجهز شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه توضیح داد: بر اساس قانون، تمامی چاه‌های کشاورزی، شرب، صنعتی و چاه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نهادها باید به کنتور هوشمند مجهز شوند تا مدیریت برداشت آب بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.

احسانی خاطرنشان کرد: با استفاده از این تجهیزات، اطلاعات قابل اعتمادی از میزان برداشت آب در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته و چاه‌های دارای اضافه برداشت به صورت دقیق شناسایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه بخش عمده بهره برداران مطابق پروانه‌های قانونی فعالیت می‌کنند، یادآور شد: از حدود سه هزار و ۷۸۰ حلقه چاه فعال استان، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ حلقه دارای اضافه برداشت هستند، اما همین تعداد محدود سهم قابل توجهی در ایجاد کسری مخزن و تشدید بحران آب زیرزمینی دارند.

احسانی تأکید کرد: هدف از نصب کنتور های هوشمند، اعمال فشار بر کشاورزان قانون‌مند نیست، بلکه جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و صیانت از حقوق بهره‌برداری است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای در گام بعدی به سمت سامانه‌های قرائت برخط کنتورها حرکت می‌کند تا امکان پایش لحظه‌ای برداشت ها فراهم و مدیریت منابع آب با دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی مسئولیتی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و عبور از بحران آب نیازمند اجرای دقیق قوانین، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری همه بهره برداران است.

کد مطلب 6935444

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