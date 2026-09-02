به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت علمی منابع آب اظهار کرد: یکی از ضعفهای گذشته در مدیریت منابع آب، نبود اطلاعات دقیق از میزان برداشت چاهها و ابزار موثر برای کنترل آن بود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر نصب کنتورهای هوشمند بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته و اکنون حدود ۸۴ درصد چاههای کشاورزی و نزدیک به ۸۰ درصد مجموع چاههای استان به این سامانه مجهز شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه توضیح داد: بر اساس قانون، تمامی چاههای کشاورزی، شرب، صنعتی و چاههای متعلق به دستگاههای اجرایی و نهادها باید به کنتور هوشمند مجهز شوند تا مدیریت برداشت آب بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.
احسانی خاطرنشان کرد: با استفاده از این تجهیزات، اطلاعات قابل اعتمادی از میزان برداشت آب در اختیار شرکت آب منطقهای قرار گرفته و چاههای دارای اضافه برداشت به صورت دقیق شناسایی میشوند.
وی با بیان اینکه بخش عمده بهره برداران مطابق پروانههای قانونی فعالیت میکنند، یادآور شد: از حدود سه هزار و ۷۸۰ حلقه چاه فعال استان، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ حلقه دارای اضافه برداشت هستند، اما همین تعداد محدود سهم قابل توجهی در ایجاد کسری مخزن و تشدید بحران آب زیرزمینی دارند.
احسانی تأکید کرد: هدف از نصب کنتور های هوشمند، اعمال فشار بر کشاورزان قانونمند نیست، بلکه جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و صیانت از حقوق بهرهبرداری است که در چارچوب قانون فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: شرکت آب منطقهای در گام بعدی به سمت سامانههای قرائت برخط کنتورها حرکت میکند تا امکان پایش لحظهای برداشت ها فراهم و مدیریت منابع آب با دقت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی مسئولیتی که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد و عبور از بحران آب نیازمند اجرای دقیق قوانین، استفاده از فناوریهای نوین و همکاری همه بهره برداران است.
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