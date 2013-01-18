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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۷:۱۷

حسین زاده:

دو هنرمند گنابادی در جشنواره بین المللی قصه گویی موفق به کسب مقام شدند

دو هنرمند گنابادی در جشنواره بین المللی قصه گویی موفق به کسب مقام شدند

گناباد - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناباد گفت: دو هنرمند این شهرستان در شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی موفق به کسب مقام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه حسین زاده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان اظهار کرد: دو هنرمند گنابادی در مرحله استانی شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی موفق به کسب مقام برتر شدند.

مسئول مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناباد افزود: با هدف گسترش فرهنگ قصه گویی، توانمند سازی مربیان از طریق ارتقای دانش قصه گویی، تولید متون مناسب قصه گویی برای کودکان و نوجوانان و تبادل تجربه میان قصه گویان، مرحله استانی شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار شد.

حسین زاده گفت: در این جشنواره که در دی ماه امسال در مشهد برگزار شد خانمها اعظم خزاعی و صدیقه مجتهد پور از گناباد در بخش های مربیان کانونها و آزاد برگزیده شده اند.

وی بیان کرد: این دو هنرمند همراه با چند قصه گو از شهرستانهای دیگر استان از میان 60 قصه گو در مرحله استانی برگزیده شده و به مرحله منطقه ای راه یافتند.

کد مطلب 1793614

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