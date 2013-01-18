به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، چند روز پس از این که وظیفه فوری بررسی خشونت مسلحانه بر عهده جو بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا گذاشته شد و او برای بررسی این موضوع به دیدار با گروهی از تهیه‌کنندگان هالیوود نشست، رابرت ردفورد که بنیانگذار جشنواره فیلم ساندنس است در روز آغاز جشنواره فیلم ساندنس تایید کرد که او هم بر مسئولیت این صنعت درباره خشونت تاکید دارد.

او گفت: فکر می‌کنم نه تنها لازم است بلکه حتی دیر هم شده که گفتگویی درباره خشونت بر پرده سینما و با فیلمسازان انجام شود.

ردفورد که دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری برای صحبت درباره جشنواره 10 روزه ساندنس شرکت کرده بود، گفت: وقتی داشتم در خیابانی در لس آنجلس رانندگی می کردم دو بیلبورد دیدم که تمرکزشان بر اسلحه بود... و یک زوج جوان با لذت به آن نگاه می کردند... با خودم فکر کردم: آیا صنعت فیلمسازی ما فکر می‌کند باید به ضرب اسلحه بلیت بفروشد؟

کری پوتنام مدیر اجرایی جشنواره اما گفت تیراندازی سال پیش در آئورای کلرادو در روز افتتاحیه فیلم بتمن، موجب تغییر در برنامه های جشنواره فیلم ساندنس امسال نشده است. او گفت: ما با نگاهی که نسبت به خشونت در فیلم ها داشتیم به سراغ برنامه‌ها نرفتیم تا چیزی را حذف کنیم. یعنی معتقد نبودیم که چیزی در برنامه‌هایمان وجود دارد که به خاطر تیراندازی باید حذف شود.

اما ردفورد تاکید کرد که جشنواره امسال دیدگاهی متفاوت را با توجه به نقشی که در حوزه فیلم‌های مستقل بازی می کند، دنبال خواهد کرد. ردفورد که به زودی در فیلمی با عنوان "همکاری مشترک" که کارگردانی آن را خودش برعهده داشته، دیده خواهد شد، گفت: خود من هم به همان نظری که فیلمسازان را تشویق می‌کنم، باور دارم.

جشنواره فیلم ساندنس دیروز پنجشنبه (17 ژانویه) شروع به کار کرد و تا شنبه 27 ژانویه ادامه دارد.