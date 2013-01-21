به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار، سیدرضا فاطمی امین را به عنوان معاون این ستاد منصوب کرد.
فاطمی امین پیش از این، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
با حکم علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار کشور، سیدرضا فاطمی امین معاون این ستاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار، سیدرضا فاطمی امین را به عنوان معاون این ستاد منصوب کرد.
فاطمی امین پیش از این، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
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