  1. اقتصاد
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

فاطمی‌امین دوباره معاون محرابیان شد

فاطمی‌امین دوباره معاون محرابیان شد

با حکم علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار کشور، سیدرضا فاطمی امین معاون این ستاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار، سیدرضا فاطمی امین را به عنوان معاون این ستاد منصوب کرد.

فاطمی امین پیش از این، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

کد مطلب 1796365

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