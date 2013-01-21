به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مهرماندگار، سیدرضا فاطمی امین را به عنوان معاون این ستاد منصوب کرد.

فاطمی امین پیش از این، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.