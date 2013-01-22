اظهارنظرهای موافق و مخالف جدا شدن خیرآباد از ورامین در شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر ورامین در جلسه ای که از ساعت 16 روز یکشنبه اول بهمن ماه با حضور اعضای این شورا، جمعی از معتمدان محلی و اصحاب رسانه برگزار شد و حدود سه ساعت به طول انجامید، مخالفت خود را با جداسازی منطقه 2 شهرداری ورامین(خیرآباد) از ورامین اعلام کرد.

از آنجا که این مسئله ابهاماتی در میان شهروندان ورامینی و خیرآبادی داشته و در 24 ساعت گذشته، تماسها و درخواستهایی از سوی مردم برای انتشار مشروح اظهارنظرهای اعضای شورا به سرپرستی خبرگزاری مهر در این منطقه ارائه شد، این خبرگزاری، بدون قضاوت خاصی، تنها به انتشار اظهار نظرهای اعضای موافق و مخالف شورا و مدعوان و کارشناسان که در پی نامه ای از استانداری تهران جهت اظهار نظر این شورا در این خصوص بیان شده اند، اقدام می کند.

نمی توانیم کل یک بخش را فدای جزئی از آن کنیم

در ابتدای این جلسه دبیر ائتلاف پیروان ولایت شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا که به عنوان معتمد محلی از سوی شورای اسلامی شهر دعوت شده بود، در مخالفت با جدایی خیرآباد از ورامین گفت: ما نمی توانیم کل یک بخش را فدای جزئی از آن کنیم و این بحث مهمی است.

محمد مهماندوست، طرح این بحث را نوعی توطئه بر علیه شهر مذهبی ورامین دانست و گفت: جدایی بخشهای مختلف ورامین باعث کوچک شدن این شهر شیعی و مذهبی و تبعا کمرنگ شدن تأثیرات مذهبی و سیاسی آن در کشور خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر به استان البرز نگاه کنیم خواهیم دید با وجود استان شدن آن و جدا شدنش از تهران، هرگز بخش ها جدا نشدند و هرگز مسئولان اجازه ندادند کرج تکه تکه شده و کوچک شود ولی متاسفانه در شهرستان ما این اتفاق در حال انجام است و ورامین را هر روز کوچکتر کرده اند و این به ضرر شهرستان است.

بخش شدن باید به معنی ارتقای یک قسمت از شهر باشد نه تنزل آن

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز گفت: بخش شدن باید به معنی ارتقای یک قسمت از شهر باشد نه تنزل یک شهر.

حسن فرجی افزود: اگر شهر دوباره به قسمت های اداری و بازرگانی دیگری تقسیم شود می تواند مضرات زیادی برای شهر داشته باشد، همچنین از لحاظ تقسیمات شهری و روستایی تغییراتی ایجاد خواهد شد که این امر مضر است؛ ملاک عمل باید قانون باشد و صرف درخواست تنی چند از اهالی نمی توان عملی که در واقع به ضرر ورامین است را به انجام رساند.

جداسازی منطقه 2 شهرداری ورامین خیانت در حق مردم خیر آباد و ورامین است

رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین نیز جداسازی منطقه 2 شهرداری ورامین خیانت در حق مردم خیر آباد و ورامین دانست.

حجت الاسلام سید احمد حسینی با بیان خدمات شهرداری ورامین به منطقه 2 گفت: ما در این شش سال شورا همه نقاط شهر را به صورت یکسان از حیث برنامه ریزی و خدمات دیدیم، چه بسا نقاطی که از مرکز شهر دورترند و اهمیت ویژه ای نسبت به دیگر نقاط دارند.

وی افزود: اختصاص ساختمان بسیار مجهز برای راه اندازی شعبه ای از دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2 شهرداری ورامین، راه اندازی خانه فرهنگ، کمک به ستاد نماز جمعه و برخی مخارج دفتر امام جمعه خیرآباد و مکان مناسبی برای مصلای خیرآباد واگذار شد.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین، خدمات عمرانی شهرداری منطقه 2 را مورد اشاره قرار داده و گفت: منطقه 2 شهرداری و شهردار مستقل دارد، عزم همه اعضای شورا خدمت رسانی به مردم است، کمربندی خیرآباد که یکی از مطالبات مردم بوده است با پیگیری اعضای شورا به سرانجام رسیده است و این مشکل عمده حل شد.

با ایجاد شهرستانها و بخشهای جدید بدنه دولت بزرگتر می شود و این اقدامات با سیاستهای کلان دولت در تضاد است

وی با اشاره به سیاست کوچک کردن دولت اظهار داشت: با ایجاد شهرستانها و بخشهای جدید بدنه دولت بزرگتر می شود و یا کوچکتر، این اقدامات با سیاستهای کلان دولت در تضاد است.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه پس از سالها تلاش تنها یک سال است که طرح جامع شهر ورامین مصوب شده است گفت: دوستان می گویند استاندار گفته است خیرآباد شهر شود، خوب اگر استاندار گفته است که دیگر چرا از ما نظر می خواهند.

وی جداسازی خیرآباد را به ضرر مردم خیرآباد دانست و گفت: اگر ما به این نتیجه برسیم که این جدایی به نفع مردم است موافقت می کنیم؛ به واقع این جداسازی خیانت در حق مردم خیر آباد و ورامین است، باید یک بستری فراهم کرد که همه استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین ضمن انتقاد از برخی مسئولان که وعده "ابلاغ فرمانداری ویژه" را پیگیری نمی کنند، گفت: چند سال است فرمانداری ویژه ورامین مصوب شده است اما گفتند همزمان با شهرستان شدن پیشوا ابلاغ می شود اما حتی همزمان با شهرستان شدن قرچک هم ابلاغ نشد، هیچ تریبونی ابلاغ این امتیاز را مطالبه نکرد.

این موضوع متأسفانه بیشتر جنبه سیاسی تا جنبه اجتماعی و شهری پیدا کرده است

سپس یکعضو موافق شورای شهر ورامین با جدایی خیرآباد از این شهر، در این نشست عنوان داشت: در نظام مقدس اسلامی شرایط و زمینه هایی فراهم می شود که افراد می توانند افکار و نظرات خود را بیان کنند تا جامعه اسلامی برای رسیدن قله های آرمانی و تحقق جامعه اسلامی که زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) است، فراهم شود.

جعفر اردستانی افزود: تقاضا می کنم که بدعتها در شورا از بین برود و نوع دعوت، حضور و اداره جلسه مطابق آئین نامه باشد؛ نحوه رسیدگی به موضوعات شورا به این شکل است که بعد از نامه ای که از طرف شهردار و... برای اظهار نظر شورا وارد می شود، معمولاً با دستور رئیس شورا به کمیسیونهای تخصصی ارجاع می شود تا کمیسیونها در مورد موضوع شورا در رابطه با نظر کارشناسی کارشناسان گفتگو کنند و آن را مصوب یا رد کنند.

وی تصریح کرد: در زمینه این نامه که آمده است، متأسفانه این کار با توجه به هماهنگی های قبلی که صورت گرفته بود، محقق نشده و کار، نیمه کاره مانده است و 50 درصد کار انجام شده است؛ قرار بر این بود که با تلفیق کمیسیون حقوقی و کمیسیون عمران در ارتباط با این موضوع، کارشناسان دعوت شوند و نظرات خود را بگویند و جمع بندی به شورا بیاید و در صحن شورا بررسی شود تا اظهار نظر صورت بگیرد که این اتفاق نیفتاده و این موضوعی که الان مطرح شده، متأسفانه بیشتر جنبه سیاسی تا جنبه اجتماعی و شهری پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: شهرستان ورامین به مرکزیت شهر ورامین است ولی موضوعاتی که گفته می شود بیشتر در سطح شهرستان است تا شهر ورامین، یعنی موضوع خیرآباد بهانه ای برای پرداختن به مسائل سیاسی شده است و موضوعاتی که مطرح شده، بیشتر راجع به این است که چرا شهرستانهای دیگر ارتقا پیدا کردند و ورامین ارتقا پیدا نکرده است؟

اردستانی سپس در خصوص فرمانداری ویژه شدن ورامین و روند آن نکاتی بیان کرد و افزود: بسیاری از شرایط وجود نداشت ولی دولت همکاری کرد و فرمانداری ویژه ورامین مصوب شد؛ چرا نمی گوییم چه کسی با نداشتن سه ویژگی این مصوبه را از دولت گرفت؟ شهرستان قرچک و پیشوا اگر از بخش به یک شهرستان ارتقا پیدا کرده، قطعاً بستر خدمات رسانی به مردم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: تعجب می کنم، مکاتبه ای که نماینده مجلس با رحیمی معاون اول رئیس جمهور حدود دو هفته پیش داشت و دستوری که رحیمی برای اقدام فوری آن داد که این نسخه به شورای شهر آمده، عده ای می گویند هیچ اقدامی نشده؛ چرا کسی صدایش در نمی آید؟ چرا تریبونی روشن نیست؟ چه کسی می خواهد بشنود و ببیند؟ عین دستور آمده است و می گویند تریبونی روشن نیست، چه کسی مصوبه فرمانداری ویژه را پیگیری کرد؟ هر کس که توانایی داشته این مصوبه را از دولت بگیرد، بگوید این کار را کرده و بعد بگویید برای ورامین هیچ کاری نشده است.

اردستانی ادامه داد: کدام شخصیت سیاسی در شهرستان دارای توانایی برقراری ارتباط با مسئولان ارشد کشوری است که این موضوعات را پیگیری کند؟ اگر مصوب شده، چه کسی این کار را انجام داده است؟ اگر مصوب نشده پس این همه شرایط و ابلاغ دولت چیست؟ دولت به ترتیب برنامه را اجرا می کند.

وی بیان داشت: نمی خواهیم بپذیریم که این کارها شده است، برای همین سیاه نمایی می شود؛ شهرستان ورامین به فرمانداری ویژه ارتقا پیدا کرده، مصوبه دولت است و خواه ناخواه ابلاغ خواهد شد و شکی در آن نیست، چون مصوبه دولت است اما چرا اینقدر عجله می کنند و می گویند دیروز قرچک شهرستان شده چرا امروز ورامین فرمانداری ویژه ابلاغ نشده است؟ خب بروید از دولت بخواهید؛ چرا از درون خودمان می خواهیم؟ همه متحد شویم و توانمان را روی هم بگذاریم و بگوییم چرا مصوبه را اجرا نمی کنند؟ چرا فقط از خودمان می زنیم و می گوییم که برای شهرستانی این کار را نمی کنید؟ دولت باید این را ابلاغ کند پس همه باید متحد شویم و از دولت بخواهیم که فرمانداری ویژه را ابلاغ کند.

باید متحد باشیم و از دولت بخواهیم که امتیازات از سوی دولت محقق شود

عضو شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: همیشه تمام کارها را بر عکس انجام می دهیم و فقط مطالبه می کنیم، مطالبه ای که انصاف در آن نیست، باید متحد باشیم و از دولت بخواهیم که این امتیاز و امتیازات دیگر از سوی دولت محقق شود، مگر می توانیم مصوبه دولت را کتمان کنیم؟ چرا زمانی که مصوبه شد، همه گفتند این کار را ما کرده ایم؟ اما الان هیچ کس جلو نمی آید و همه فقط می تازند؟

وی تصریح کرد: تا وقتی که وحدت نباشد، اتفاقی نمی افتد، به خواست خدا، حمایت مردم و با کمک دولت، شهرستان ورامین ارتقا پیدا می کند، چه کسانی در داخل بخواهد و چه نخواهند.

اردستانی افزود: ارتقا به بخش را می گویند تنزل است، پیشوا و قرچک 20 سال پیش بخش هم نبودند، پیشوا جزو بخش جوادآباد بود و قرچک جزو بخش مرکزی ورامین اما اینها بخش شدند و تنزلی پیدا نکردند.

وی اظهار داشت: قرچک جزو بخش مرکزی ورامین بود و بخش مستقل شد، مگر شهریتش از دست رفت؟ مگر پیشوا شهریتش را از دست داد؟ باید همیشه همه چیز را در قالب قانون ببینیم، انصاف را رعایت کنیم، حق را ببینیم، متحد باشیم و بدانیم که باید مطالباتمان را از چه کسی بخواهیم و بر عکس کار نکنیم که همه ترکشها به خودمان بازگردد.

جداسازی خیرآباد، ورامین را 20 سال عقب خواهد برد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در ادامه نشست رسمی شورای اسلامی تأکید کرد: جداسازی خیرآباد، ورامین را 20 سال عقب خواهد برد.

سید رضا احمدی ادامه داد: طرح هادی شهر ورامین را سال ها بررسی کردیم، بر اساس آمار، نیازهای جمعیتی را می بینند و سپس تصمیم می گیرند، بعد از شش سال مطالعه طرح هادی تصویب شده است، نیازهای شهر بر اساس طرح جامع جانمایی شده اند، شهر در آستانه تحول و پیشرفت است؛ حالا بیاییم تمام این طرح ها را تغییر دهیم؟

وی تصریح کرد: ما برای خدمات رسانی مطلوب تر، شهرداری ورامین را به دو منطقه نقسیم کردیم و در حال حاضر حدود شش ماه است این دو منطقه فعالیت خود را آغاز نموده اند؛ این خدمات همه بر اساس آمار بالای 200 هزار نفر جمعیت شهر بود؛ اگر جمعیت ما زیر 200 هزار نفر می بود، نمی توانستیم دو منطقه شهرداری راه اندازی کنیم.

هیچ جایی در قانون نیامده که برای تشکیل یک شهر بیایند از یک شهر دیگر جدا کنند و یک بخش تشکیل دهند

احمدی با اشاره به ماده 3 تبصره 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها گفت: قانون صراحت دارد که "روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقعمی شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت".

وی ادامه داد: هیچ جایی در قانون نیامده که برای تشکیل یک شهر بیایند از یک شهر دیگر جدا کنند و یک بخش تشکیل دهند، اگر تعدادی روستا که دهیاری دارند قابلیت بخش داشته باشند، آن روستایی که از نظر جمعیتی و امکاناتی قابلیت دارد می شود مرکز بخش، نه اینکه ما بیاییم و یک قسمت از محدوده خدماتی شهر را جدا کنیم؛ این امر، قانونی نیست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: برای رسیدن به یک شهر خوب و دارای چارچوب درست اگر همین طرح جامع موجود و کاربری های آن با همت مسئولان شهر بکار گرفته شود، می توانیم شهرمان را آبادتر از گذشته نماییم؛ در حال حاضر، درجه 9 شهرداری ها را داریم و در حال تلاش برای رسیدن به درجه 10 و بالاتر هستیم اما اگر خیرآباد را جدا کنند به درجه 8 یعنی سال 71 و 20 سال قبل بازمی گردیم و دیگر سازمان هایی مثل سازمان آتش نشانی، فضای سبز، پسماند و ... باید تعطیل شوند.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر ورامین نیز در این مراسم بیان داشت: احساس می کنم در این مقوله راهمان را گم کرده ایم و در رابطه با موضوعی صحبت می کنیم که راه این موضوع، این نیست.

بهزاد حسینی افزود:از یک طرف با مطالبات مردمی روبرو هستیم و نمی توانیم بگوییم مردم آن سمت مطالباتشان جنس درجه دو و مردم این سمت جنس درجه یک دارد؛ به عنوان یک مسئول وظیفه داریم که خوب گوش دهیم، بررسی کنیم، حمایت کنیم، تصمیم بگیریم و برای تصمیم گیری نیز اطلاعات خوب جمع آوری کنیم.

وی بیان داشت: امروز به عنوان عضو شورا می خواهم در مورد موضوعی تصمیم بگیرم که هیچ اطلاعاتی در رابطه با آن ندارم و در همه فرآیندهای مدیریتی به جای تصمیم گیری، تصمیم سازی وجود دارد.

باید یک مسئول دنبال چرایی مطالبه مردم بگردد

عضو شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: دچار یک ساختار غلط شده ایم و نشسته ایم و تصمیم می گیریم، باید یک مسئول دنبال چرایی مطالبه مردم بگردد که چرا مردم خیرآباد می خواهند از ورامین جدا شوند؟ چرا مردم قرچک دوست داشتند که جدا شوند؟ و ... هیچ موقع دنبال این نگشته ایم.

وی تصریح کرد: چرا در شهرستانهای دیگر این گونه نیست؟ چرا در کرج به دنبال همگرایی بودند؟ چرا در ورامینی که ادعا داریم از قدیم مرکز تجمع شیعیان و علویان بوده است و مسجد جامع نمونه بارز آن است، نتوانستیم این سنت را برقرار کنیم؟ در اینجا انرژی و توان خودمان را صرف همدیگر می کنیم، بعد می بینیم که در پاکدشت یک اتفاق خوب افتاد و مطمئناً باید فردا منتظر باشیم که در پیشوا و قرچک چنین اتفاقاتی بیفتد و ورامین دنباله رو آنها باشد.

حسینی اضافه کرد: وظیفه دارم به مطالبات مردم خیرآباد گوش کنم، فارغ از اینکه اهل آن منطقه هستیم یا نه و اگر گفتم بله، با دلیل بگویم بله و اگر گفتم نه، با دلیل بگویم نه.

دفعه اول است که برای تشکیل بخش یا شهری از شورا جواب خواسته اند

وی با اشاره به فرآیند تشکیل یک شهر و بخش گفت: دفعه اول است که می بینیم برای تشکیل یک بخش یا شهری از شورا جواب خواسته اند؛ در نقشه جامع شهر ورامین یک لکه سفید است که یعنی اینجا جزو شهر ورامین نیست، مجموعه شورا، شهردار، فرماندار و نمایندگان وقت هر چقدر در حوزه تقسیمات کشوری رفتند که این یک تکه را به شهر ورامین اضافه کنند، این کار را نکردند و گفتند این در حوزه اختیارات شما نیست، حالا امروز در مورد جداسازی خیرآباد از اعضای شورا نظر می پرسند، اگر توطئه ای هست، توطئه آنجاست و توطئه در ورامین نیست.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: چطور عبدل آباد خیرآباد را به ورامین دادند که خوب اداره شود؟ نمی خواهم بگویم جداسازی خیرآباد خوب یا بد است، تا زمانی که اطلاعاتی لازم را نداشته باشم، اظهار نظر نمی کنم و اگر شخصی و احساسی بخواهم اظهارنظر کنم و آن وظیفه ای که رسالت مسئول بودنم بر عهده ام گذاشته است را در نظر نگیرم، دوست دارم مردم خیرآباد به مطالبه خود برسند.

وی تأکید کرد: می دانم که خیرآباد چه مشکلاتی دارد و اگر مردم فکر می کنند، می توانند با این خواسته هایشان به مطالبه خود برسند، باید به آنها کمک کنیم؛ این زمانی است که باید اطلاعات داشته باشیم تا تصمیم بگیریم که توانمند بگویم بله یا خیر اما اینجا دوگانگی است و توطئه در دو گانگی وجود دارد، چطور گفتند عبدل آباد خیرآباد برای ورامین و شما بهتر اداره

می کنید ولی امروز می گویند خیرآباد را از شما می گیریم چون نمی توانید آن را اداره کنید؟ البته خطابم به مسئولان خارج شهرستان است.

ای کاش در نامه نمی نوشتند بنا به دستور شفاهی استاندار و می نوشتند بنا به مطالعات کارشناسی انجام شده

حسینی افزود: سئوالم اینجاست که کجا نماینده عالی حاکمیت دستور شفاهی می دهد؟ استاندار با کدام پشتوانه این کار را انجام داده است؟ دوست دارم مطالعاتی انجام شود و مردم خیرآباد بر اساس مطالعات درست و شفاف به مطالبه شان برسند، اما ای کاش در نامه مبنی بر جدایی خیرآباد نمی نوشتند بنا به دستور شفاهی استاندار و می نوشتند بنا به مطالعات کارشناسی انجام شده ، مطالبات مردم و ... می خواهیم این تصمیم را بگیریم و نظرتان را بگویید.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: این طور تصمیم گرفتنهاست که مسئولان را به جان همدیگر انداخته است که این ضررش به مردم ورامین بر می گردد؛ پیشنهادی که در این قضیه دارم این است که اسیر تصمیمات غلطی که بعضاً گرفته می شود، نشویم؛ نمی خواستم وارد بحث سیاسی این قضیه شویم و کاری به دکتر نقوی(نماینده مردم در مجلس) ندارم و ایشان پاسخگوی رفتار خودشان هستند، البته ایشان هم مطالبات مردم را پیگیری کرده اند و گفته اند که در روند قانون برود و اگر کارشناسی است، این کار انجام شود.

اگر به مردم خیرآباد اطلاعات شفاف داده شود، شاید این موضوع حل شود

وی بیان کرد: تقریباً شبیه این موضوع در سطح گسترده تر بین شهرری و تهران وجود دارد که باید در این زمینه بحث فنی انجام دهیم و برای مردم خیرآباد شفاف کنیم که شما در 10 سال گذشته که جزو شهر ورامین شده اید، این مقدار درآمد شهرداری از آن منطقه، این مقدار جمع سرانه های عمومی که دولت کرده است و این مقدار هم این منطقه درآمد و هزینه داشته است؛ اگر اطلاعات شفاف داده شود، شاید این موضوع حل شود.

حسینی اضافه کرد: بدون اینکه اطلاعات داشته باشیم یا اینکه بدانیم که مقصدمان کجاست، در مورد موضوعی صحبت می کنیم که تأثیری ندارد؛ می توان با قاطعیت نظر مثبت یا منفی را اعلام کرد، ولی با استناد به اینکه در مورد کلاته و عبدل آباد از شورا نظر نخواستند، نظر مثبت و منفی شورا هیچ تأثیری در تصمیم آن آقایانی که می خواهند خیرآباد را جدا کنند یا نکنند ندارد و این باور من است.

وی افزود: یک مقدار درگیر مسائل سیاسی شده ایم؛ در این مملکت که یک مملکت آزاد است، به برکت خون شهدا امنیت وجود دارد؛ مطمئن باشید در هر مملکت دیگری اگر این مقدار هجمه خارجی وجود داشت، اثری از آن باقی نمانده بود، وقتی امروز می خواهیم حرف بزنیم هر کس یک نظر می دهد و آزادی یعنی این!

عضو شورای اسلامی شهر ورامین تصریح کرد: بگذاریم مردم خیرآباد حرفهایشان را بگویند، اگر خواستیم بگوییم نه و اگر خواستیم بگوییم بله ولی با مستندات صحبت کنیم، نگوییم چون آنجا اسمش خیرآباد است، مردمش متوجه نیستند و کارشناس ندارد، در آنجا هم کارشناس وجود دارد و می توانند خودشان تصمیم بگیرند و باید با دلیل برای آنها بازگو کرد که مثلاً این کار به نفع شما نیست و کارشناسانشان می توانند این را برای مردم حلاجی کنند.

امروز توپ را در زمین شورا انداخته اند که اثری ندارد

وی ادامه داد: امروز توپ را در زمین شورا انداخته اند که اثری ندارد، نه اینکه شورا بی اثر باشد در فرآیند جداسازی تبدیل بخش به یک شهر شورا شاید بعداً بخواهند جزو مستندات بگویند شورا موافق بوده، ولی اگر در قانون توجه کنید، هیچ جایی منوط به نظر شورا نشده است.

حسینی یادآور شد: مانند داستان طرح جامع که آمدیم در شورا و فکر می کردیم مهندسی که حرفهای ما را گوش می کند به آنها عمل می کند که آخر گفتند: اصلاً نظر شما تأثیری ندارد و شهرسازی استان، شورای عالی شهرسازی کشور و استانداری تصمیم گیری می کنند.

وی اضافه کرد: نظرم این است، بگذارند مردم خیرآباد حرفهایشان را بزنند و این دوستی، برادری و فرهنگ مشترک را نباید به خاطر یک مطلب از بین ببریم؛ مجموعه شهرداری یک تیم کارشناسی بی طرف را انتخاب کرده تا فرآیند جداسازی خیرآباد را برای مردم خیرآباد کارشناسی کند و در برابر کارشناسی که انجام می شود، تمکین کنند.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین تصریح کرد: مسئولان قیم مردم نیستند و وظیفه دارند که خوب حرفهای مردم را گوش کنند، خوب تلاش کنند و خوب اطلاعات را جمع آوری کنند و بعد تصمیم بگیرند.

سپس حسین خلیلی دیگر عضو موافق جدایی خیرآباد از ورامین طی سخنانی، در نهایت با این موضوع موافقت کرد.

جای تأسف برای استانداری است که مدیرکل و فرماندار او نامه می زنند و او می گوید مطلع نیستم!

یک عضو دیگر مخالف جدایی خیرآباد در شورای اسلامی شهر ورامین نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که به یک دلیل نرسم رأی خود را اعلام نمی کنم، اگر بخواهم رأی دهم حداقل برای رأی خودم ارزش قائل می شوم و تحقیق و بررسی می کنم و آنچه را که به یقین برسم و منافع مردم شهرستان در آن باشد را اعلام می کنم، حال می خواهد عده ای خوششان بیاید یا نه.

بیژن خانی افزود: در رابطه با فرمایش آقای حسینی که گفتند استاندار گفته است من خبر ندارم! این جای تأسف دارد و بسیار بد است برای یک مقام ارشد استانی که مدیرکل و فرماندار او نامه می زنند و او می گوید که مطلع نیستم!

وی تصریح کرد: استاندار به جای اینکه از اعضای شورا بخواهند به کسی که این مطلب را اشاره کرده، تذکر بدهند، بهتر است خودشان به آن افراد تذکر بدهند که این مکاتبات را بدون اطلاع زده اند؛ استاندار باید به آنها تذکر دهد که بدون اطلاع او این کار را انجام داده اند و باعث یک تفرقه در شهر شده اند، چون این موضوع باعث تنش شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: چندین و چند سال پیگیر این بودیم که طرح جامع شهر ورامین به دلیل اینکه چند سال می شود که طرح هادی مهلتش به اتمام رسیده است، توسط کارشناسان مربوطه تهیه شود و بعد از چند سال طرح جامع تهیه شده و پراکندگی حوزه های خدماتی در شهر ورامین براساس جمعیت صورت گرفته و یکسری از پهنه های خدماتی در منطقه خیرآباد قرار گرفته، از جمله فضای سبز و امکانات دیگر خدماتی که مورد نیاز جمعیت 200 هزار نفری شهر ورامین بوده و بعضی از پهنه ها نیز در نقاط مختلف دیگر شهر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: الان بیش از یک سال است که پیگیر مصوب کردن طرح تفصیلی شهر هستیم که هنوز هم به اتمام نرسیده است، حدود سه تا چهار سال را حداقل پیگیر این بوده ایم که طرح جامع و طرح تفصیلی به تصویب برسد و آن را به اجرا بگذاریم؛ حالا که طرح جامع تهیه شده و طرح تفصیلی هم در شرف اعلام است، یک دفعه می گویند خیرآباد از ورامین جدا می شود.

آیا این موضوع در استانداری کارشناسی شده و بعد اعلام شده است؟

خانی اضافه کرد: این بد است و کارشناسی نیست، چرا اعضای شورای شهر ورامین باید کارشناسی کنند؟ مگر در استانداری کارشناس کم است؟ در استانداری کارشناسهای مختلفی است، آیا این موضوع در استانداری کارشناسی شده و بعد اعلام شده است؟ اگر کارشناسی بود در نامه حتماً قید می شد و می گفتند که این امر، کارشناسی شده و به استناد نظرات کارشناسی و مواد قانونی، این منطقه باید بخش شود.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین افزود: اگر نظر استاندار صائب است که دیگر نیاز به نظر شورا نیست، چرا نظر شورا را می پرسند؟ استاندار همان طور که ری را گفتند به شهرستان تبدیل شود و برای آن شهردار انتخاب کردند، خیرآباد را نیز بگوید بخش و برای آن بخشدار انتخاب کند؛ نیاز به نظر شورا ندارد.

وی تأکید کرد: اگر این قانون موجود است و به استاندار اجازه می دهد آن منطقه را به عنوان بخش اعلام کند، نظر شورا برای چیست؟ قانون را اجرا کند، وظیفه استاندار مجری قانون بودن است، پس اگر قانون است قانون را اجرا کند.

خانی ادامه داد: خواهشم از استاندار این است که اگر قانون دارید و براساس قانون می توانید آن منطقه از شهر ورامین را بخش کنید، طبق قانون عمل کرده و مشکلات مردم را مرتفع کنید و اگر هم قانون ندارید به صراحت اعلام کنید که قانون ندارید و از مجلس درخواست کنید که به شما قانون بدهد.

با طرح این مسائل، اختلاف و دوگانگی در شهر ایجاد می شود

وی تصریح کرد: با طرح این مسائل، اختلاف و دوگانگی در شهر ایجاد می شود، سالیان سال مگر نگفته ایم قرچک ورامین؟ پیشوای ورامین؟ هنوز که هنوز است عده ای می گویند پاکدشت ورامین! اگر بخواهیم بگوییم جدا شدن این دو منطقه از هم به نفع مردم است که شاید باشد، چون هنوز بررسی کارشناسی نشده است، ولی بررسی اجمالی غیرکارشناسی صورت گرفته به این موضوع می گوید که فعلاً به نفع هیچ کسی نیست که این کار انجام شود.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرک صنعتی خیرآباد را خود شورای شهر در طرح جامع خود پیگیری کرد، در منطقه خیرآباد شهر ورامین قرار دارد، اضافه کرد: در طرح جامع یک منطقه صنعتی به هر شهر می دهند، اینجا تلاش کردیم و از اعضای شورای شهر ورامین خواهش کردیم که با توجه به اینکه کارگاه های زیادی در منطقه وجود دارد، در طرح جامع منطقه صنعتی شهر ورامین را در منطقه خیرآباد پیش بینی کنند که این کار صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همه می دانیم شهرکهای صنعتی توسط هیئت امنا و یک مدیر جدا از شهرداری اداره می شود، یعنی آن مدیر شهرک صنعتی خودش پروانه ساخت صادر می کند و ارتباطی با شهرداری ندارد و خودش پول پروانه ساخت را می گیرد و ارتباطی با شهر ندارد، پس نفعی از آن نمی بریم، جز اینکه به شهرک صنعتی خدمات دهیم و عوارضی را به شهر تحمیل کنیم.

خانی افزود: اگر قرار است بگوییم شهرک صنعتی به نفع مردم و شهر است، این کاملاً اشتباه است، مگر در شهرک صنعتی پیشوا، شهرداری پیشوا دخالت دارد؟ پس این به نفع شهر نیست که بخواهیم مدعی شویم شهرک صنعتی به نفع شهر ورامین یا منطقه خیرآباد است.

وی گفت: اگر به فرض منطقه خیرآباد جدا شود، هزینه زیادی متوجه هم شهرداری ورامین و هم شهرداری خیرآباد خواهد شد، ضمن اینکه بسیاری از امکانات بودجه ای را نمی دهند، مثلاً شهرهایی که جمعیت کمتر از 10 هزار نفر دارد یک بودجه به عنوان کمک پرسنلی به آن شهرداری داده می شود؛ خیرآباد 70 هزار نفر جمعیت دارد، پس شامل این بودجه نمی شود؛ ورامین نیز120 هزار نفر جمعیت دارد و باز شامل این بودجه نمی شود، پس بودجه هم کم می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: خارج از مسئله منطقه ای، اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم باید به عقب برگردیم و به سمت کرج برویم؛ کرج چند شهر به نام مهرشهر، رجایی شهر، گوهردشت و محمدشهر با شورا و شهرداری جدا داشت که اینها را با هم ادغام کردند، یعنی گفتند شورا و شهرداری منحل شود و یکی از مناطق شهرداری کرج شوند و الان کرج کلانشهر است و چه امکانات و بودجه هایی به نام کلانشهر به آنها نمی دهند! مگر کرج تبدیل به استان شد، قسمتهایی را جدا کردند؟

کسانی که گفتند قرچک و پیشوا شهرستان شود و آن کسانی که دفاع کردند، آیا کارشناسی کردند؟

وی اظهار داشت: کسانی که گفتند، قرچک شهرستان شود و آن کسانی که دفاع کردند، پیشوا شهرستان شود، آیا کار کارشناسی کردند که این پیشنهاد را دادند؟ آیا این موضوع کارشناسی شد؟ قطعاً این کار کارشناسی نشد.

خانی اضافه کرد: آیا پیشوا از نظر جمعیتی امکان قانونی شهرستان شدن را داشت؟ پس این کار کارشناسی نشده است و از استاندار خواهش می کنم، اگر قانون دارید که منطقه خیرآباد از ورامین جدا شود، سریعاً این کار را انجام دهید و اگر قانون ندارید بگویید که قانون ندارید تا قانونی برای این قضیه دیده شود.

یک بی تدبیری در این کار وجود دارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداریورامین نیز در پایان این جلسه و پیش از رأی گیری به عنوان کارشناس این موضوع، بیان داشت: در حال حاضر، شورای شهرداری نیست و شورای شهر است و اگر در شهر ورامین مسائل کلی مطرح شود، مسئولیتش با شورا هم هست، همچنان که در واقع شورای شهر، جانشین استاندار هم تعریف شده است و اگر چنانچه یک بحث سیاسی، اجتماعی یا شهرسازی را مدنظر داشته باشند و از شورا به صورت مستقیم یا با یک رونوشت استعلام کنند لایحه شهرداری اصلاً نیازی نیست و قطعاً این را از شهرداری نمی خواهند و شورا مستقیم استعلامها را پاسخ می دهد.

عزت الله چراغی افزود: در خصوص بحث خیرآباد با اطمینان می گویم که هیچ توطئه ای در کار نیست، بلکه یک مقدار بی تدبیری و بی برنامگی در نامه ای که آمده صورت گرفته است؛ از آنجایی که استاندار به صورت شفاهی گفته است و مکاتبه مدیرکل دفتر فنی استانداری بدون هماهنگی استاندار بوده است و استاندار به شدت از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند در حالی که نامه مغایر با این بود، پس مشخص می شود که یک بی تدبیری و نه یک توطئه در این کار وجود دارد.

وی تصریح کرد: متأسفانه باید بگویم برخی از مسئولان وقتی به آنها مراجعه می کنند و می گویند خیرآباد باید جدا شود، می گویند باشد و نامه را همان موقع می نویسند، ولی یک نفر دیگری اگر بگوید که این به صلاح نیست و بگذار بماند، نامه می زنند که بگذار بماند که این یک مقدار بی تدبیری شده است و فقط و فقط این موضوع یک خوراک تبلیغاتی شده است که مشکلاتی را برای شهر ایجاد می کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداریورامین ادامه داد: قانون است که هر کجا که بخش شود، حتی اگر 500 نفر هم جمعیت داشته باشد، مرکز بخش شهر می شود، پس بدانید اگر خیرآباد بخش شود، شهر هم خواهد شد، مرکز بخش باید اداره شود هیچ کس هم آنجا را اداره نمی کند به جز شهرداری، پس شهر می شود و شهرداری هم خواهد داشت.

وی یادآور شد: حدود چهار مشاور در شهر ورامین داریم، مشاور طرح جامع، مشاور طرح تفصیلی، مشاور بافت فرسوده که بافت فرسوده خود یک طرح تفصیلی دارد و مشاور سکونتگاه های غیررسمی که اینها براساس جمعیت و شاخصه هایی است که شهر ورامین دارد.

اگر خیرآباد جدا شود، حتی منطقه یک شهرداری نیز باید منحل شود

چراغی اضافه کرد: دو منطقه در ورامین داریم و در حال اخذ مصوبه منطقه سه هستیم؛ برای شهرهای 200 هزار نفر به بالا منطقه می دهند، پس اگر خیرآباد جدا شود، بدانید که بحث مناطق، حتی منطقه یک شهرداری نیز باید منحل شود، منطقه سه که بماند!

این مسئول افزود: به شهرهای 200 هزار نفر به بالا سازمان آتش نشانی می دهند که اینها همه منحل می شوند و بودجه ای که امروز مصوب شده و به استانداری فرستاده شده است برای کل شهر ورامین طراحی شده و اگر این اتفاق در سال 92 بیفتد، این بودجه یک بار دیگر باید ارائه شود که هزینه و زمان می برد.

خیرآباد حدود 80 تا 90 درصد ساخت و ساز غیرمجاز دارد

وی تصریح کرد: این کار باید کارشناسی شود و ببینیم که چقدر فایده و سود در این کار است، آیا خیرآبادی که حدود 80 تا 90 درصد ساخت و ساز غیرمجاز دارد، اگر شهر شود، بدون کوچکترین امکاناتی با زمینهایی که حدود 80 درصدشان سرانه های عمومی است که هیچ موقع نمی توانند تفکیک شوند، بلکه باید صرف هزینه های خدماتی شوند، خود شهرداری می خواهد چطور آنها را هزینه کند و سرپا بایستد و صددرصد فایده و سودی در این کار نیست.

چراغی ادامه داد: اعتباراتی که برای شهر ورامین در کمیته برنامه ریزی فرمانداری داده می شود، هیچ فرقی نمی کند، اینها براساس شاخصهای جمعیتی داده می شوند و اگر خیرآباد جدا شود یا نه، هیچ فرقی از لحاظ بودجه نخواهد کرد؛ بودجه های عمرانی شهرداری برای عمران و آبادانی خیرآباد مهم است که باید این آنالیز شود، قول می دهم که شهرداری خیرآباد توان اداره پرسنل خودش هم نخواهد داشت وای به حال امکانات و آن همه هزینه که باید بشود.

وی عنوان کرد: شهرهای سیاسی که تفاوت سیاسی، مذهبی یا اجتماعی دارند، همه دنبال تجزیه هستند؛ شهرری به خاطر بحث سیاسی تجزیه شد، کرج هم به خاطر همین تجمیع شد؛ چه سود و منفعتی در خیرآباد است؟ چه منفعتی الان شهرداری یا مردم ورامین از خیرآباد می برند که فردا خیرآبادیها سود ببرند؟

این کار هیچ فایده و سودی برای مردم خیرآباد و ورامین ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداریورامین اضافه کرد: به عنوان کسی که دو سال است در این شهر آمده ام و بی طرف هستم، می گویم این کار هیچ فایده و سودی برای مردم خیرآباد و مردم ورامین ندارد، اگر از خود مردم بپرسید و بگویید که طرح جامع و تفصیلی را می خواهید بهم بزنید، یعنی از سال آینده، باید طرح جامع، تفصیلی، بافت فرسوده و … را برای ورامین و خیرآباد جداگانه طراحی کنید و بگویید که یک خیر و برکتی می خواهند در قالب طرح جامع جدیدتر و … به خیرآباد بدهند، اما پنج سال دیگر می دهند، مطمئن باشید بک نفر هم راضی نیست.

وی بیان کرد: مردم نگرانند و دادشان از این سردرگمی درآمده است و هر روز یقه مسئولان دست این مردم است که وقتی به آنها می گوییم یک ماه دیگر طرح تفصیلی می آید، سر یک ماه می آیند و می گویند مگر نگفتید یک ماه دیگر این کار انجام می شود؟

چراغی افزود: چه کسی می خواهد جرأت کند به مردم خیرآباد بگوید که پنج سال دیگر برای شما طرح جامع می آوریم؟ اصلاً فردا آنجا بخش شد، تکلیف شورا چه می شود؟ باید این بحثهای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حل و فصل شود.

وی تصریح کرد: با این بی تدبیری این مسئولان که امروز در مکاتباتشان نشان دادند، شک نکنید که مردم از آنجا فرار می کنند و نارضایتی بیشتر می شود.

اگر واقعاً قانون است، خودشان انجام می دهند و اگر هم قانون نیست هیچ!

وی ادامه داد: اینقدر نگرانی، بی تبدیری و بحثهایی بی مورد نیاز نیست، به نظرم شورای شهر هیچ نیازی به کمیسیون حقوقی و تشکیلات ندارد و باید یک مخالفت بکند و اگر واقعاً قانون است، خودشان انجام می دهند و اگر هم قانون نیست هیچ!

این مسئول بیان داشت: متأسفانه اصلاً نظرات مردم برای برخی از مسئولان اهمیت ندارد، خواهش می کنم این بحث پایان بپذیرد و خوراک تبلیغاتی نشود، چون مردم در آن ضرر می کنند و به جای خدمت شورای شهر و مسئولان، فردا باید بحث خیرآباد و ورامین را بکنند.

چراغی افزود: حیف است مسجد جامع ورامین، برج علاءالدین و نام بزرگ ورامین را از دست بدهیم، حالا می خواهد خیرآبادی باشیم یا ورامینی؛ در ایران همه نام ورامین را می شناسند و به عنوان کسی که دو سال است در این شهرستان آمده ام حیفم می آید نام به این بزرگی را اینقدر کوچک کنیم و بعضی دنبال این باشند که نام ورامین در شناسنامه هایشان نباشد؛ خواهش می کنم این بحثها را تمام کنید.

مصوبه مخالفت جدی با جدایی هر منطقه از شهر ورامین

در دقایق پایانی این جلسه، اعضای موافق جدایی خیرآباد از ورامین خواستار ارجاع مجدد این نامه استانداری به کمیسیونهای عمران و حقوقی، دعوت از کارشناسان در این کمیسیونها و فرصت بعدی جلسه شورای شهر برای تصمیم گیری شدند که این خواسته رأی نیاورد و در نهایت، با چهار رأی موافق(حسن فرجی، سید احمد حسینی، سیدرضا احمدی و بیژن خانی)، یک رأی ممتنع(بهزاد حسینی) و دو رأی مخالف(جعفر اردستانی و حسین خلیلی) شورای اسلامی شهر ورامین مخالفت خود را با جداسازی منطقه 2 شهرداری ورامین(خیرآباد) از ورامین طی مصوبه ای اعلام کرد.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین خطاب به استانداری تهران به شرح زیر است:

"شورای اسلامی شهر ورامین با جدایی هر منطقه از شهر ورامین به طور جدی مخالفت می کند و چنانچه استانداری محترم نظریات کارشناسی، مطالعاتی و توجیهی دارد بیان کند تا مورد بررسی قرار گیرد".