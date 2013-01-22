به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان که مقطعی از روزهای کودکی حضرت محمد (ص) را روایت می‌کند، امروز سوم بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر کتابخانه سهروردی شهر زنجان با حضور محمدرضا نظری و فرزاد موحد به بوته نقد می‌رود.

استان قم پنج‌شنبه پنجم بهمن ماه پذیرای «سه کاهن» در سالن نشست‌های مدرسه اسلامی هنر قم خواهد بود تا علی‌اصغر عزتی‌پاک و فریدالدین فریدعصر آن را به نقد و بررسی بگذارند.

همچنین محمدعلی قاسمی و حسین شکربیگی یکشنبه هشتم بهمن ماه اثر قیصری را در انجمن شعر و ادب ایلام در دست نقد می‌گیرند.

نگارخانه بجنورد در استان خراسان شمالی هم دوشنبه نهم بهمن مخاطبان را به جلسه نقد و بررسی «سه کاهن» با حضور تیمور غلامی و علیرضا بیدی فراخوانده است.

در این نشست‌ها که با حمایت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان برگزار می‌شود، مجید قیصری، نویسنده اثر نیز حضور می‌یابد.