پیمانکار بیمارستان مادر و کودک بجنورد انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید احمد هاشمی صبح دوشنیه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه بیمارستان مادر و کودک، از آغاز عملیات اجرایی بیمارستان جدید، توسعه ظرفیت تخت‌های بستری و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات روان‌پزشکی خبر داد.

وی با اشاره به روند طولانی اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه بیمارستان اظهار کرد: برای دریافت ماده ۲۳ و اصلاح تعداد تخت‌های بیمارستان، حدود شش تا هفت ماه پیگیری و تلاش انجام شد و در نهایت سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت ۳۲۰ تخت برای این بیمارستان موافقت کرد.

هاشمی افزود: در طراحی اولیه، ظرفیت بیمارستان ۲۰۰ تخت در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به نیازهای آینده و برنامه توسعه، ظرفیت ۳۲۰ تخت به تصویب رسید و امیدواریم با پیشرفت پروژه، امکان استفاده از این ظرفیت فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری مناقصه این پروژه گفت: پاکت‌های مناقصه روز گذشته باز شد و خوشبختانه پیمانکار بومی انتخاب شده است. در روزهای آینده زمین به پیمانکار تحویل و عملیات تجهیز کارگاه آغاز می‌شود و امیدواریم از اواسط شهریورماه شاهد شروع عملیات اجرایی پروژه باشیم.

وی ادامه داد: ساخت هر تخت بیمارستانی و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، گامی در جهت کاهش دغدغه مردم است و امیدواریم با اجرای این پروژه، بخشی از نیازهای درمانی استان پاسخ داده شود.