به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد یاشار نادری دبیر دهمین جشنواره ره‌آورد سرزمین نور، گفت: به منظور اطلاع‌رسانی به شرکت کنندگان دوره‌های گذشته، فراخوان جشنواره دهم به تمامی برگزیدگان دوره‌های گذشته این جشنواره ارسال شده است.

وی جشنواره ره‌آورد سرزمین نور را زمینه مناسبی برای ثبت و ضبط احساسات و عواطف زائران راهیان نور دانست و افزود: به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای دریافت آثار بیشتر، بیش از 100 هزار نسخه فرم فراخوان آثار از طریق رده‌های بسیج استانی در میان بازدیدکنندگان در مناطق عملیاتی و کاروان‌های راهیان نور توزیع خواهد شد.

نادری با بیان اینکه شرکت در این جشنواره برای عموم زائران مناطق عملیاتی آزاد است، افزود: دهمین جشنواره ره‌آورد سرزمین نور در بخش فرهنگی هنری و در قالب سه گروه دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد، آثار شرکت‌کنندگان را ارزیابی و داوری خواهد کرد.

وی در پایان از آغاز فعالیت کمیته اطلاع‌رسانی و ستادخبری جشنواره خبر داد.

جشنواره ره‌آورد سرزمین نور از سال 1379 و تقریباً همزمان با شروع به کار کاروان‌های راهیان نور، آغاز به کار کرد و با قدمتی 11 ساله، تاکنون 9 دوره آن برگزار شده و دهمین دوره آن، امسال برگزار می شود. هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای علاوه بر جمع‌آوری آثار خلق شده توسط بازدیدکنندگان مناطق عملیاتی در کاروان‌های راهیان نور، پرداختن به مقوله دفاع مقدس به عنوان یک ضرورت انکار پذیر است که بارها از سوی مقام معظم رهبری بر اهمیت آن تأکید شده است.