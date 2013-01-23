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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

زمین چمن مصنوعی هلال در گرگان افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی هلال در گرگان افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: زمین چمن مصنوعی هلال احمر گلستان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین چمن در مساحتی به وسعت 11 هزار متر و 200 مربع احداث شد که هفت هزار متر مربع آن چمن مصنوعی است.

مجتبی اکبر مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برای چمن مصنوعی هزینه شد که برای مسابقاتاستفاده خواهد شد.

وی اظهار داشت: احداث زمین چمن مصنوعی در مدت سه ماه انجام شده است.

همچنین در مراسمی دیگر، طرح مسکن مهر کارکنان هلال احمر گلستان نیز با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کلنگ زنی شد و این طرح در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع اجرایی شد.

علاوه بر این، بعد از ظهر امروز استقرار دائمی بالگرد در پایگاه امداد و نجات گلستان انجام می شود.

کد مطلب 1798381

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