هدایت صحیح بازیافت زباله ها نیازمند طرح جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه مدیریت پسماند ظهر پنج شنبه به ریاست فریبرز بشیری معاون عمرانی فرماندار پاکدشت و با حضور تمامی اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فریبرز بشیری در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی شهرستان به خصوص بحث ساماندهی و مدیریت پسماند و ضرورت تسریع در ارائه راهکارهای اجرایی و مدیریتی با استناد به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و الویت بخشی به روشهای نوین و جایگزینی دفن زباله با توجه به وسعت شهرستان و تراکم بالای جمعیتی و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ایراد سخن کرد.

وی از اعضا خواست تا به نحو شایسته و اصولی نسبت به رفع این مشکل و برنامه ریزی دقیق و مدون وعملی نسبت به دفع اصولی پسماندهای مختلف شهرستان و یا رعایت استفاده بهینه از پسماند با توجه به آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها تمام تلاش خود را به کار گیرند.

ضرورت توجه به بحث مدیریت پسماند در شهرستان پاکدشت

معاون عمرانی فرماندار پاکدشت بر ضرورت توجه به بحث مدیریت پسماند در شهرستان اشاره کرد و گفت: توجه به مدیریت صحیح پسماند و استفاده از روشهای علمی و نوین در این زمینه یکی از امور زیربنایی برای توسعه هر شهرستان است.

وی به جمع آوری زباله های روستایی با مدیریت دهیاران در روستاهای شهرستان اشاره کرد و افزود: هدایت صحیح و برنامه ریزی برای بازیافت زباله ها نیازمند طرح جامعی است که با تدوین طرح مدیریت پسماند شهرستان عملی خواهد شد.

بشیری از آمادگی کامل شهرستان پاکدشت برای حمایت از طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری خبر داد و افزود: همه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که با مدیریت خاصی اداره می شوند در دفع اصولی زباله ها و پسماندهای شهری مسئول بوده و این مسئله نباید به تنهایی به عهده شهرداریها گذاشته شود.

لازم به ذکر است، محمد شایسته رئیس اداره محیط زیست پاکدشت در ابتدا گزارشی از وضعیت پسماند شهرستان و پیگیریهای کارگروه پسماند به اعضا ارائه کرد.