احداث 50 کیلومتر فضای سبز در حاشیه بزرگراه امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر،مهندس علی محمد مختاری با بیان این مطلب اظهار کرد: طراحی فضای سبز این بزرگراه طراحی ویژه ای است و تلاش شده کاری مناسب و در شان نام آن حضرت ارائه شود. فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی (ع) شامل 25 کیلومتر مسیر رفت و 25 کیلومتر مسیر برگشت است که در آن از گونه های گیاهی مقاوم و سازگار با اقلیم تهران استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها خاطرنشان ساخت : در گونه های گیاهی مورد نظر برای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) علاوه بر توجه به شرایط اقلیمی ، استفاده از گونه های دارای تنوع رنگی نیز مدنظر قرار گرفته تا منظری زیبا با تناسب رنگی در فصول مختلف سال برای شهروندان ایجاد کند.

مختاری بابیان اینکه در طراحی فضای سبز این بزرگراه همچون دیگر موارد ، بهره گیری از چشم انداز طبیعی موجود و بالقوه محیط نیز مدنظر قرار گرفته است گفت : این مکان یک معبر هویتی برای شهر تهران محسوب می شود و سعی شده از حیث منظر اراضی حاشیه بزرگراه منظر بی روح و یکنواختی طراحی نشود.

وی با اشاره به اینکه نورپردازی فضای سبز این بزرگراه نیز توسط سازمان زیباسازی به اجرا درخواهد آمد افزود :احداث فضای سبز بزرگراه امام علی(ع) تا پیش از افتتاح بزرگراه به اتمام می رسد.

