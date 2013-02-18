آغاز عملیات آسفالت اولین بخش از طول مسیر اصلی بزرگراه امام علی(ع

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی بیان کرد : باند غربی این مسیر 6 کیلومتری که سبب اتصال شهر ری به معابر بزرگراهی شهر تهران می شود در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در خصوص باند شرقی این مسیر نیز گفت : در باند شرقی این مسیر 6 کیلومتری نیز اقدامات عمرانی با سرعت مناسب جریان داشته و حدود 70 درصد از مسیر زیر لایه های بیس و ساب بیس آسفالت رفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری در ادامه دیگر بخش های این بزرگراه شمالی _ جنوبی را در حال آماده شدن با کیفیت مناسب اعلام کرد و افزود : به موازات پیشرفت عملیات اجرایی در مسیر اصلی بزرگراه ، احداث تقاطع های موجود درحد فاصل بزرگراه بعثت تا کمربندی شهر ری نیز تقریبا رو به اتمام است.

حسینی گفت: اکنون پل های اصلی تقاطع بزرگراه دولت آباد زیر روکش آسفالت رفته و نصب هندریل های آن نیز پایان یافته است.