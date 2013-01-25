حضور در ایران تجربه بزرگی است/ همکاری میلان و پرسپولیس مقطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "فرانکو باره‏‌سی" به عنوان مدیر آکادمی باشگاه میلان ایتالیا در حال حاضر به عنوان میهمان در ایران به سر می برد. وی که برای تماشای دربی در استودیوی شبکه سوم سیما مستقر در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بود، در این خصوص اظهار داشت: اینکه فرصت پیدا کرده ام تا این بازی را از نزدیک ببینم تجربه بسیار بزرگی است و جا دارد که در همین جا از مدیرعامل پرسپولیس آقای رویانیان تشکر کنم.

باره‌سی افزود: من امروز به عنوان یکی از طرفداران باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده ام و امیدوارم که این تیم در بازی با استقلال برنده از زمین خارج شود.

وی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که آیا همکاری دو باشگاه پرسپولیس و میلان مقطعی خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: همکاری میلان و پرسپولیس بی تردید ادامه خواهد داشت.

باره‌سی در مورد یکی از خاطراتی که خود وی به عنوان بازیکن در دربی میلان داشته، اظهار داشت: تمام دربی‌هایی که با پیروزی برای ما همراه بوده خاطرات خوبی است.

"میلان در حال حاضر با روزهای آرمانی خود فاصله بسیاری دارد." مدافع بازنشسته میلان در این خصوص گفت: باشگاه ما تغییرات زیادی داشته و برای همین است که در حال حاضر نتایج خوبی نمی گیریم اما تیم رفته رفته بهتر می شود.

"فرانکو باره‎سی" در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این شناختی از فوتبال ایران داشته، گفت: نه چندان. در اروپا شرایط چندانی برای انعکاس فوتبال ایران وجود ندارد. اما از بازیکنان ایران نظیر مهدوی کیا، علی کریمی، علی دایی و رحمان رضایی شناخت دارم.

وی در پایان تلخ ترین خاطره فوتبالی خود را از دست دادن ضربه پنالتی در جام جهانی 1994 مقابل برزیل عنوان کرد.