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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

اخبار کوتاه استان مرکزی/

جریان برق سارق سیم های برق را به کام مرگ فرستاد

جریان برق سارق سیم های برق را به کام مرگ فرستاد

اراک - خبرگزاری مهر: جریان برق سارق سیم های برق رادر شهرستان شازند استان مرکزی به کام مرگ فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در پی اعلام وقوع سانحه برق گرفتگی در اراضی کشاورزی روستای کوسعلی در شهرستان شازند، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام و مشاهده شد در حوالی یک موتوخانه آب کشاورزی در حوالی روستای فوق فردی 35 ساله بعلت برق گرفتگی جان خود را از دست داده است .

در بررسی های به عمل آمده مشخص شد فرد جان باخته از اهالی روستاهای همجوار بوده که در حال سرقت سیم برق دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است و آثار سوختگی ناشی از برق گرفتگی در صورت وی کاملاً مشهود می باشد .

همچنین در بررسی از محل آلات و ادوات سرقت از جمله انبر ، سیم چین ، انبردست پیچ گوشتی و همچنین کابل های قطع شده فشار قوی کشف شد.

برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان محلات از برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش و اخلاگران در نظم و امنیت اجتماعی خبر داد .

سرهنگ ملکی عنوان داشت:فرماندهی انتظامی استان مرکزی همزمان با سراسر کشور برخورد با اراذل اوباش و اخلاگران نظم و امنیت را با قاطعیت دنبال می کند .

وی افزود:مهمترین هدف نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش پاسخگویی به مطالبات مردم و کسب رضایت شهروندان است و همکاری مردم در این موفقیت پلیس را تضمین می کند.

شناسایی و دستگیری باند سارقان منزل در شازند

فرمانده انتظامی شازند استان مرکزی از انهدام باند سارقان منزل و کشف 6 فقره سرقت منزل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم احمد رضا چگنی گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی  شهرستان قرار گرفت.

 فرمانده انتظامی شهرستان شازند بیان داشت:در بررسی صحنه های سرقت و شگرد سارقان و همچنین انجام کارهای اطلاعاتی ، اعضای این باند 3 نفره را که ساکن یکی از محله های شهر شازند بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ چگنی عنوان داشت:متهمین دستگیر شده جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی انتقال و در بازجویی های فنی به 6 فقره سرقت منزل در شهرهای شازند ، آستانه و مهاجران اعتراف کردند.

کد مطلب 1800358

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