افزایش جمعیت کیفری مهمترین مشکل زندان بندرلنگه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سلیمانی در بازدید از زندان بندرلنگه افزود: حوزه قضایی کیش، بندرخمیر و بستک بیشترمتهم ومجرمان را به این زندان می فرستند و این یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری زندان بندرلنگه است.

وی با اشاره به اینکه زندان بندرلنگه قدیمی ترین زندان استان است اظهارداشت: فرسودگی و کمبود فضای فیزیکی از دیگر مشکلات این زندان است.

مدیر کل زندانهای هرمزگان تصریح کرد: برای ارائه خدمات مطلوب به مددجویان ساخت بازداشتگاه در بندرخمیر، بستک و جزیره کیش در دستور کار است و مسئولان باید مساعدت لازم را در این خصوص داشته باشند.

سلیمانی همچنین در گفتگوی چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی، بهداشتی و رفاهی آنان پرداخت و بر رعایت حقوق شهروندی در زندان تاکید کرد.

وی گفت: وجود مشکلات نباید مارا از رسالت اصلی که همان اصلاح و تربیت و بازگشت آبرومندانه مددجویان به جامعه است دور کند.

مدیر کل زندانهای هرمزگان در ادامه با رئیس دادگستری بندرلنگه دیدار و خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش با زندان شد.

سلیمانی با اشاره به اینکه روسای دادگستری همکاری خوب و مثبتی با زندانهای استان دارند افزود:می توان با استفاده از مجازاتهای جایگزین،امتیازات رأی باز،مرخصی و پیشنهاد عفو وآزادی مشروط برای مددجویانی که از حسن رفتار واخلاق برخوردار بوده، جمعیت کیفری زندان بندرلنگه را کاهش داد.

رئیس دادگستری بندرلنگه با بیان اینکه از مشکلات زندان این شهرستان آگاه است برای هرگونه همکاری و تعامل بیشتر قول مساعد داد.

سلیمانی همچنین با فرماندار بندر لنگه دیدار و در خصوص انتقال زندان این شهرستان به خارج از بافت شهری گفتگو کرد.

وی با اشاره به اینکه زندان بندرلنگه فرسوده و وجود آن در بافت شهری مشکلات امنیتی ایجاد می کند خواستار تسریع در انتقال زندان به خارج از شهر شد.

مدیر کل زندانهای هرمزگان گفت:جانمایی و انتقال زندان بندرلنگه به تصویب کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان رسیده است و با تخصیص اعتبار کار ساخت آن آغاز می شود.

سلیمانی خواستار پی گیری تسریع تخصیص اعتبار برای ساخت زندان بندرلنگه شد.

فرماندار بندرلنگه هم با اشاره به اینکه از زندان این شهرستان بازدید کرده و از مشکلات آن آگاه است گفت:پی گیری تخصیص اعتبار و انتقال زندان بندرلنگه به خارج از شهر در دستور کار فرمانداری است.

زندان بندرلنگه در فضایی به مساحت 20 هکتار با رعایت حریم اماکن و تاسیسات دولتی مصوبه شورای امنیت کشور در کیلومتر 20 جاده بندرلنگه به سمت پارسیان ساخته می شود.