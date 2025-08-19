به گزارش خبرنگار مهر، فواد مراد زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان هرمزگان که به ریاست صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و با حضور سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهور استان و فرمانداران شهرستانهای خمیر، بستک و پارسیان برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به محورهای مواصلاتی غرب هرمزگان تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه بندرلنگه در کریدور ساحلی جنوب کشور، رسیدگی به جادهها و تعریض آنها و همچنین رفع نقاط حادثهخیز را جزو الزامات غرب هرمزگان عنوان کرد.
فرماندار لنگه ضمن ارائه گزارشی از مهمترین مسائل و چالشهای ترافیکی شهرستان بندرلنگه وی بیان کرد: یکی از مشکلات ترافیکی شهرستان لنگه تکمیل جاده کمربندی بندرلنگه است و ضعف در این حوزه موجب شده است که شهر بندرلنگه با چالشهایی روبرو باشد.
وی با اشاره به معضل ترافیک ناشی از تردد ماشینهای سنگین در سطح شهر و تمرکز فعالیتهای مرتبط با اداره بنادر در مرکز شهر را از مشکلات اصلی بندرلنگه دانست و گفت: این موضوع موجب نارضایتی مردم و قفل شدن شهر نیشود.
فرماندار لنگه همچنین وضعیت جاده محور بندرلنگه – چارک و غیرفعال بودن مرکز معاینه فنی خودرو از دیگر چالشهای مهم برشمرد.
