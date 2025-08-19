  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۳

تکمیل کمربندی بندرلنگه جزو اولویت‌های شهرستان است

تکمیل کمربندی بندرلنگه جزو اولویت‌های شهرستان است

بندرعباس- فرماندار لنگه عدم تکمیل شدن کمربندی بندرلنگه و ورود کامیون‌ها به شهر را جزو مشکلات شهر بندرلنگه دانست و بر ضرورت تکمیل این پروژه به عنوان ضرورتی اساسی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد مراد زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان هرمزگان که به ریاست صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و با حضور سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهور استان و فرمانداران شهرستان‌های خمیر، بستک و پارسیان برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به محورهای مواصلاتی غرب هرمزگان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه بندرلنگه در کریدور ساحلی جنوب کشور، رسیدگی به جاده‌ها و تعریض آن‌ها و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز را جزو الزامات غرب هرمزگان عنوان کرد.

فرماندار لنگه ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های ترافیکی شهرستان بندرلنگه وی بیان کرد: یکی از مشکلات ترافیکی شهرستان لنگه تکمیل جاده کمربندی بندرلنگه است و ضعف در این حوزه موجب شده است که شهر بندرلنگه با چالش‌هایی روبرو باشد.

وی با اشاره به معضل ترافیک ناشی از تردد ماشین‌های سنگین در سطح شهر و تمرکز فعالیت‌های مرتبط با اداره بنادر در مرکز شهر را از مشکلات اصلی بندرلنگه دانست و گفت: این موضوع موجب نارضایتی مردم و قفل شدن شهر نی‌شود.

فرماندار لنگه همچنین وضعیت جاده محور بندرلنگه – چارک و غیرفعال بودن مرکز معاینه فنی خودرو از دیگر چالش‌های مهم برشمرد.

کد خبر 6564560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها