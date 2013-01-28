تقویت حیات قرآنی در جامعه/ فقدان معنای زندگی در بشر امروزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحی سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه کشور در سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر مازندران افزود: توفیق بسیار بزرگی است که انسان در محفل نورانی قرآنی حضور یابد.

وی اظهار داشت: خادمی نعمت بزرگی بوده که خداوند نصیب هر انسانی نمی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ایران اسلامی به برکت قرآن به درجات تعالی رسیده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی امروز که به اوج بیداری رسیده به برکت قرآن است.

تقویت حیات قرآنی

آملی لاریجانی با بیان اینکه باید نحوه حیات خود را قرآنی کنیم، یادآور شد: شب زنده داران و حاملان قرآن اشرف امت هستند و از نعمات خداوندی بهره گیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به کمال واقعی و حیات انسانی سعادتمندانه باید انسان قرآنی باشیم، اظهار داشت: انسان قرآنی حامل کتاب خدا بوده و قرآن با وجودش همراه است.

ترسیم حیات واقعی انسان با قرآن

آملی لاریجانی با بیان اینکه قرآن کتاب زندگی بوده و نحوه حیات واقعی را برای انسان ترسیم می کند، تصریح کرد: بشر غربی به دلیل فقدان باور معنوی و قرآنی به جایی رسیده که انسان را محور همه تحولات می داند که همین مهم سبب گمراهی انسان می شود.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه قرآنی را در خود تقویت کنیم چرا که نجات بخش بشری است، اظهار داشت: با درک مفاهیم قرآنی می توانیم بر نفس خود غلبه کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ماهواره های کذایی فرزندان ما را به بیراهه کشاندند، افزود: نعمت علاقه به قرآن، نگاه قرآنی و حیات قرآنی را باید در خود ترویج کنیم.

وی با اعلام اینکه دور شدن از نگاه قرآنی سبب شد تا انسان دچار غفلت های دنیایی شود، تصریح کرد: غفلت هایی که از در و دیوار زندگی بشری می بارد به دلیل درک پایین انسان از معرفت و نگاه قرآنی است.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم با حضور رئیس قوه قضائیه از تمبر یادبود سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور رونمایی شد.