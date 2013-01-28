بیش از 3000 نفر منشور وحدت را امضا کرده اند/ انتقاد از برخی فتاوای تفرقه انگیز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سخنان خود در دومین روز از بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت که دوشنبه 9 بهمن ماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، طی سخنانی از وحدت امت اسلام به عنوان یک اصل و ضرورت دینی یاد کرد و گفت: بنا بر تاکید آیه شریفه "واعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقو ا" ،‌ وحدت و پیشگیری از اختلاف و تنازع یک امر مسلم است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تاکید بر اینکه دین اسلام اخوت را برای امت اسلام مهمتر از وحدت می داند، خاطرنشان کرد: قرآن کریم در بیشتر آیات خود بر برادری میان مسلمانان تاکید کرده و این امر نشان دهنده این است که اخوت یک درجه بالاتر از وحدت است.

وی با اشاره به اینکه خداوند متعال جامعه و امت اسلامی را یک خانواده قرار داده است گفت: خداوند برای این خانواده یک پدر قرار داده و اعضای این خانواده را به عنوان برادران و خواهران قرار داده است .

حجت الاسلام والمسلمین اختری ادامه داد: حاکمان ظالم زمان در طول تاریخ اجازه ابراز وجود به فرزندان و خانواده پیامبر را ندادند ولی همواره این بزرگان به پیروان خود دستور می دادند که از اختلاف و تنازع پرهیز کنید.

وی با اشاره به اینکه بیش از 3000 نفر منشور وحدت را امضا کرده اند گفت: عالمان بزرگی مانند«پروفسور محمد اسماعیل عثمان» از امضا کنندگان این منشور هستند که فتوای نزدیکی شیعه و سنی را مطرح کرده اند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پایان اظهارداشت: بیش از 50 کشور اسلامی در جهان هستند، بنابراین با وجود این مسئله عجیب به نظر می رسد که برخی افراد تحت لوای مذهب، مسلمانان را تکفیر می کنند؟ مگر کسی می تواند یک انسان کافر را به جرم کافر بودن بکشد؟ کدام مذهب اسلامی تجویز کرده که به مجرد اینکه فردی مسلمان نبود، کشته شود و با مواد منفجره زنان، ‌کودکان، ‌کافر و مومن را به قتل برسانیم؟ امیدوارم در این کنفرانس به راهکارهایی برای مقابله با این بحران ها در جهان اسلام برسیم.