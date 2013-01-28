22 تن برنج احتکار شده در دورود کشف و ضبط شد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی برنج در یکی از روستاههای شهرستان دورود، پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموارن پلیس آگاهی شهرستان دورود با تحقیقات گسترده و پس از کسب اطمینان از درستی این خبر با هماهنگی مقام قضایی به مکان شناسایی شده مراجعه کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: ماموران اعزامی در بازرسی از یک سالن سنگبری در روستای "سیاهکله" شهرستان دورود موفق شدند مقدار 22 تن و 350 کیلوگرم برنج احتکار شده را کشف و ضبط و فرد احتکار کننده را نیز دستگیر کنند.