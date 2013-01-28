  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

سردار علیزاده خبر داد:

22 تن برنج احتکار شده در دورود کشف و ضبط شد

22 تن برنج احتکار شده در دورود کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف 22 تن و 350 کیلوگرم برنج احتکار شده در شهرستان دورود خبر داد.

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی برنج در یکی از روستاههای شهرستان دورود، پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموارن پلیس آگاهی شهرستان دورود با تحقیقات گسترده و پس از کسب اطمینان از درستی این خبر با هماهنگی مقام قضایی به مکان شناسایی شده مراجعه کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: ماموران اعزامی در بازرسی از یک سالن سنگبری در روستای "سیاهکله" شهرستان دورود موفق شدند مقدار 22 تن و 350 کیلوگرم برنج احتکار شده را کشف و ضبط و فرد احتکار کننده را نیز دستگیر کنند.

کد مطلب 1802920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار