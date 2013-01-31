پرتاب و بازیابی موفقیت آمیز کاوشگر پیشگام با یک موجود زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی که در انحصار چند کشور معدود است را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

پروژه ارسال حیات به فضا که با مدیریت یکپارچه سیستمی و تلاش دانشمندان سازمان فضایی ایران به مورد اجرا گذاشته شده، توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع تا ارتفاع مورد نظر پرتاب و پس از طی مراحل پیش‌بینی شده و رسیدن به سرعت، شتاب و ارتفاع مورد نظر، مجدداً به زمین بازگشته و موجود زنده با موفقیت بازیابی شد.

دسترسی به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری، ارسال موجود زنده (میمون) با فیزیولوژی شبیه انسان، بومی‌سازی فناوری طراحی، ساخت و پرتاب کپسول زیستی، بازیابی سالم محموله، تله‌متری ثبت داده‌های محیطی، زیستی و تصاویر در تمامی مراحل پرتاب و تعیین بارهای اکوستیکی محفظه از اهدافی بود که با پرتاب کاوشگر پیشگام و بازیابی آن حاصل شد.

ثبت نام برای ارائه VPN قانونی در کشور

دبیر شورایعالی فضای مجازی هفته گذشته از ارائه خدمات قانونی VPN در کشور خبر داد و گفت: براساس این طرح، اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند، می‌توانند تقاضای خود را اعلام کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند.

دکتر مهدی اخوان بهابادی در نشستی با بیان اینکه مقدمات کار برای ارائه خدمات قانونی VPN در کشور دیده شده است، اظهار داشت: براین اساس قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می‌توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.

ارتقای موتور جستجوی بومی

سرویس جستجوی تصویری با پوشش ده میلیون صفحه به نخستین موتور جستجوی بومی که با نام تجاری "پارسی جو" در حال سرویس دهی است افزوده شد.

در راستای ارتقای خدمات موتور جستجوی بومی پارسی جو، سرویس جستجوی تصویر با پوشش ده میلیون تصویر به این موتور جستجو اضافه شد.

علاوه بر افزوده شدن سرویس جستجوی تصویر با پوشش ده میلیون تصویر به پارسی جو، افزایش پوشش پارسی جو از 120 میلیون صفحه به 200 میلیون صفحه و اصلاح خطایاب فارسی از جمله خدماتی است که در راستای ارتقای این سرویس برای کاربران فراهم شده است.

محققان کشور شیر بدون آلرژی تولید کردند

در حالی که 8 درصد جمعیت جهان نسبت به شیر حساسیت دارند، پژ‍وهشگران دانشگاه اصفهان توانستند طی روزهای هفته گذشته با تغییر پروتئین، شیری بدون آلرژی تولید کنند.

اصغر طاهری- مجری طرح با اشاره به آلرژی زا بودن پروتئین شیر گاو، گفت: در این پروژه تلاش شد تا با تولید پروتئین‌های جهش یافته و تغییرات فیزیکی و ژنتیکی پروتئین، شیری عاری از آلرژی تولید کنیم تا به این وسیله مصرف سرانه شیر را افزایش دهیم.

طاهری به بیان جزئیات این طرح پرداخت و ادامه داد: از آنجایی که در بیماران ایرانی بیشتر پروتئین بتالاکتوگلوبولین است که ایجاد آلرژی می‌کند از این رو مطالعات این طرح تحقیقاتی بر روی این پروتئین متمرکز کردیم و در نهایت موفق شدیم آلرژی زا بودن شیر گاو را کاهش دهیم ولی برای رسیدن به فازهای نیمه صنعتی و صنعتی نیاز به حمایت بیشتر مسئولان داریم.

عرضه نسل جدید دست بیونیک

"کریس تیلور" شهروند انگلیسی که دست خود را در یک حادثه از دست داده، نخستین فرد در این کشور است که به نسل جدید دست بیونیک مجهز شده و توانایی هر کاری را یافته است.

او با این دست بیونیک اکنون می‌تواند از نردبان بالا برود، طناب به دست بگیرد و حتی مطلب بنویسد.

این دست بیونیک که ‘Michaelangelo Hand’نام دارد نوعی پروتز منحصر به فرد است که انگشتان و شست الکترونیکی دارد. این دست بیونیک، تیلور را قادر ساخته تا 5 انگشت خود را با عضلات بازوی دست راستش حرکت دهد.

نوزادی با قلب بیرون از سینه

نوزاد دختری که با قلب بیرون از سینه متولد شد طی روزهای هفته گذشته همراه بک زره محافظ صورتی برای این اندام حیاتی از بیمارستان مرخص شد.

پزشکان این نوزاد را همراه یک محافظه شبیه به زره روی سینه‌‌اش مرخص کردند که برای محافظت از قلبش درحین رشد تعبیه شده است. در چند سال آینده وی تحت یک عمل جراحی قرار گرفت تا یک محافظ دائمی داخل دیواره‌های سینه‌اش قرار گیرد.

آدرینا باید تا آخر عمر خود تحت مراقب یک متخصص قلب باقی بمانند اما پزشکان تاکنون از وضعیت وی رضایت دارند. چرا که وی به هیچ نوع سندروم یا شرایط ژنتیکی دیگری که مشکلات قلبیش را تهدید کند، مبتلا نیست.

تصویر نقشه تعاملی از جهان اینترنتی

اگر 350 هزار وب سایت بزرگ اینترنتی در جهان واقعی بود نقشه جهان چه شکلی به خود می‌گرفت؟ این پرسشی است که تعداد از مهندسان رایانه با ارائه یک داده نمایی تعاملی به آن پاسخ داده‌اند.



دایره‌های این نقشه نشان دهنده بیش از 350 هزار وب سایت بزرگ از 196 کشور جهان است. هر سایت در این نقشه یک دایره است و اندازه این دایره به ترافیک سایت بستگی دارد، هرچقدر ترافیک سایت بیشتر باشد، اندازه دایره بزرگتر می‌شود.

برای مثال رنگ دایره سایت‌های ایران صورتی پررنگ، چین خردلی، ژاپن بنفش و روسیه قرمز است، با استفاده از نقشه تعاملی جهان اینترنت که در این آدرس قابل دسترسی است، می‌توان محبوبیت سایت‌ها را با توجه بزرگی آنها مشاهده کرد. پر باز دیدترین سایت‌های جهان دایره‌های بزرگی هستند که در مرکز نقشه قابل مشاهده هستند.