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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

گزارش تصویری / کارگاه های خیاطی در روستای محروم نجم آباد سبزوار

گزارش تصویری / کارگاه های خیاطی در روستای محروم نجم آباد سبزوار

سبزوار- خبرگزاری مهر : از سال 87 چهار گارکاه خیاطی در روستای نجم آباد شروع به کار کردند.کارگاه هایی که قبلا در تهران با وجود مشکلات فراوان استقرار داشتند .اما با دعوت شورای اسلامی روستای نجم آباد از سرپرستان این کارگاه ها که خود و کارگرانشان اصالتا اهل همین روستا هستند،کارگاه ها به روستا منتقل و با عزمی راسخ شروع به کار کردند. با استقرار این کارگاه ها روند مهاجرت از روستا به شهر معکوس شد حدود 60نفر به طور مستقیم و 100 نفر به طور غیر مستقیم درکارگاه ها مشغول به کارند.

حسین اسماعیلی

کد مطلب 1804154

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