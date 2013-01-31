کوهدشت ظرفیت تبدیل به انبار غله کشور را دارد/ اراضی کشاورزی تشنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهرستان کوهدشت با بیان اینکه این شهرستان سهم بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، گفت: کوهدشت در دوران دفاع مقدس همیشه با دو گردان سرافراز محبین مردانه از این خاک و این انقلاب دفاع کردند.

وی ادامه داد: امروز هم انتظار می رود این شهرستان با توجه به ظرفیت های بالایی که دارد بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کوهدشت می تواند انبار مهم غله ی کشور باشد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: کوهدشت با داشتنن 200 هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب و با وجود دو رودخانه پرآب سیمره و کشکان می تواند انبار مهم غله کشور باشد اما همچنان در تشنگی کامل به سرمی برد.

ملکشاهی ادامه داد: متاسفانه تنها 10درصد از زمین های زراعی کوهدشت آبی هستند که اگر وضع به همین منوال پیش برود این 10 درصد را هم از دست خواهیم داد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با برداشت آب از پشت سد سیمره و انتقال آن به زمین های کوهدشت می توان قسمت عمده ای از مشکل کم آبی این اراضی کشاورزی را رفع کرد.

وی با اشاره به وجود معضل بیکاری در کوهدشت عنوان کرد: بیکاری در این شهرستان رقم بالایی دارد به طوری که می توان رتبه اول را در کشور برایش در نظر گرفت.

بساری از روستاهای کوهدشت از نبود آب آشامیدنی رنج می کشند

ملکشاهی در ادامه یادآورشد: در بحث آب روستایی کارهای زیادی صورت گرفته ولی کافی نیست چرا که هم اکنون بسیاری از روستاهای کوهدشت فاقد آب آشامیدنی سالم هستند.

وی تصریح کرد: سه روز یک بار با تانکر به این روستاها آب آشامیدنی رسانده می شود و وجود این مشکل و رنج کشیدن روستاییان در شان این نظام و آرمان های بلندش نیست.

ملکشاهی ادامه داد: همچنین ولتاژ برق دربرخی روستاهای کوهدشت به قدری ضعیف است که وسایل برقی روستائیان مدام در معرض آسیب قرار دارند.

درآمد امام زاده ها برای خودشان هزینه شود

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود 180 مسجد و چندین امام زاده در کوهدشت یادآور شد: سهم بیشتری از درآمد بالای این امام زاده ها که زیارتگاه چند استان همجوار نیز هستند باید در راستای زیبایی و ساختمان سازی خودشان هزینه شود.