خشکسالی راه را بر درآمد مردم بسته است/ بیکاری تحصیلکرده ها بزرگترین مشکل کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمزه پور اهل هفت گل خوزستان، این روزها درست یک سال می شود که بر صندلی فرمانداری کوهدشت تکیه زده است. به بهانه ی یک سالگی تولد فرمانداری ایشان در شهرستان کوهدشت با وی به گفتگویی کوتاه نشسته ایم تا کمی از مشکلات و مسائل فعالیت در این حوزه بگوید و از سوی دیگر حاصل یک سال کار و فعالیتش را بشنویم.

* خبرگزاری مهر: کوهدشت از نگاه شما؟

- غلامرضا حمزه پور: امروز دقیقا یک سال است که به عنوان فرماندار در خدمت مردم کوهدشت هستم و این یک سال به من می گوید کوهدشت شهری است با تمدن و فرهنگی دیرینه، دارای مردمی مهمان نواز و صمیمی و خون گرم. اینجا جایگاه آثار تاریخی و باستانی بی بدیلی چون میرملاس شود و صخره ای که نقاشی های بشر اولیه بر سینه کش آن ماندگار مانده است.

کوهدشت دارای جاذبه های گردشگری خاصی چون دره ی شگفت انگیز "شیرز" است که طبیعت وصف ناپذیرش چشم هر بیننده ای را خیره می کند و کوهدشت دارای اماکن مقدسی چون امام زاده محمد است که زیارتگاه مردم چند استان است.

اگر بگویم این شهر از لحاظ تاریخی و گردشگری حرف اول را در استان می زند اغراق نکرده ام.

*از مشکلات کوهدشت بگویید.

مشکلات کوهدشت را نمی توان در یک گفتگوی کوتاه برشمرد اما بزرگ ترین مشکل این شهر بیکاری است. به خصوص بیکاری تحصیل کرده هایش. درکوهدشت نه کارخانه ای هست نه پروژه ی عمده و صنایع مادری که بتواند از کوچ مردمش به میدان های کارگری کلان شهرها جلوگیری کرد.

کشاورزی تنها راه درآمد مردم این شهراست که خشکسالی های شدید چند سال اخیر راه را بردرآمد آن ها بسته است. خشکسالی در این شهرستان به اندازه ای شدید بوده که تمام سرچشمه ها و رودخانه های آن را خشک کرده و کشاورزی و باغداری اش را با مشکل جدی روبه رو ساخته است.

مشکل دیگر کوهدشت از نظر فضای ظاهری شهری است که متاسفانه روی آن کارنشده است. معابر این شهر در حد و اندازه ی یک شهرستان نیست. کنده کاری ها و چاله های خیابان ها و کوچه ها ظاهر این شهر را در هم ریخته است.

* دراین یک سال در مسیر رفع این مشکلات چند گام موفق برداشته اید؟

در رابطه با بیکاری جوان ها کاری نمی توان کرد جز تلاش برای احداث کارخانه و صنایع مادر. با پیگیری های نماینده ی مردم کوهدشت در مجلس و بنده به دنبال اجرایی شدن صنایعی هستیم که در سفر سوم ریاست جمهوری به لرستان تصویب شده اند. از جمله پتروشیمی و ایران خودرو کوهدشت که جایگاه این دو مشخص شده و قراراست هرچه زودتر کلنگ این دو پروژه بر زمین زده شود.

در رابطه با مشکل کم آبی کوهدشت باید گفت تنها راه نجات زمین های این منطقه از چنگال دیو خشکسالی پیگیری های مستمر برای راه اندازی سد معشوره است که در حال حاضردر مرحله ی عملیات حفر تونل و احداث جاده دسترسی به سد به سرمی برد اما در کل فعالیت کندی دارد. اما تارسیدن آب سد معشوره که زمانبر است، می توان با ایجاد سد های آبخیزداری و آوردن آب از پشت سد سیمره دهان خشک زمین های حاصل خیز کوهدشت را خیس کرد.

طبق گفته آقای ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی مجوز آبگیری از سد سیمره گرفته شده و این جزء برنامه های اجرایی آینده ای نزدیک است.از طرفی تسهیلات خوبی در بخش های کشاورزی گرفته ایم تا با روش آبیاری قطره ای کشت زعفران را در کوهدشت عملیاتی کنیم.

*هنوز هم با تانکرآب به جنگ بی آبی روستاهای کوهدشت می روید؟

جنگی در کار نیست. در حال حاضر مشکل کمبود آب شرب درب گنبد، رومشکان، کونانی و گراب از طریق حفر چاه های آب رفع شده و هیچ گونه مشکلی در این بخش ها وجود ندارد.تعداد کمی از روستاهای بخش مرکزی باقی مانده اند که تا نیمه ی نخست سال 92 مشکل کم آبی آن ها نیز به کلی رفع خواهد شد.

* خوب خدا را شکر. وضعیت ضعیف برق روستایی؟

کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و قرار است هم در رومشکان و هم در زانوگه ایستگاه های برق پایدار ایجاد شود. از طریق این ایستگاه ها برق روستایی و برق مورد نیاز کارخانجات در آینده تامین می شود.

* از زمان اجرایی شدن این قرارها که بگذریم، صنوف آلاینده هنوز سروصدایشان در گوش شهر قطع نشده است؟

در این راستا برنامه ریزی کرده ایم. خیلی از صنوف آلاینده را به شهرک صنوف انتقال داده ایم مابقی هم در حال تخلیه شهر هستند که امیدواریم به زودی این امر به طور کامل محقق شود.

*جاده های کوهدشت به خرم آباد و بین روستایی ؟

یکی از مشکلات عمده ی کوهدشت عدم وجود راه های ارتباطی امن است. به اتفاق نماینده ی مردم در مجلس دوبار با وزیر راه و شهرسازی ملاقات داشتیم در همین ملاقات ها بود که چهار خطه کردن محور خرم آباد به کوهدشت جزو طرح های مهر ماندگار قرار گرفت و در حال حاضرهم روند بسیار خوبی به خود گرفته است و امید می رود تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

در مورد راه های بین روستایی هم باید گفت سخت پی گیر هستیم و در حال حاضر برخی پروژه ها در این بخش نیز در حال اجراهستند.

جاده ی رومشکان به کونانی و گراب و بعضی روستاهای دیگر را هم پیگیر هستیم که ساماندهی شوند. برای چهار خطه شدن مسیر 20 کیلومتری کوهدشت به زانوگه هم اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان جذب و کار عملیاتی آن هم شروع شده و با روندی که در پیش است یک ساله به پایان می رسد.

* به وضیعت فضای شهری و معابر اشاره کردید. برنامه ای در دستور کار دارید؟

به دنبال سر و سامان دادن به معابر و فضای شهر هستیم. ساماندهی مبلمان شهری از طریق شهرداری و وزارت کشور و استانداری لرستان جزو برنامه های آینده است که به طور جدی پیگر آن خواهیم بود.

* با توضیحاتی که دادید کوهدشتِ آینده را چگونه تعریف می کنید؟

با توجه به وجود نیروهای خوب و تلاش گر در کوهدشت و نظر مساعد دولت به این شهر و توسعه ی مناطق محروم آینده ای بسیار خوبی را برای آن پیش بینی می کنم. امیدواریم در چند سال آینده تحولی عظیم در کوهدشت رخ دهد و شاهد رفع عمده مشکلات باشیم.

