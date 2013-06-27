انبار غله لرستان در آتش خشکسالی/ اراضی "بذر" کاشته شده را هم پس ندادند!

به گزارش خبرنگار مهر، روند خشکسالیها در شهرستان کوهدشت این روزها همزمان با فصل برداشت محصول بیش از هر قشری کشاورزان را درگیر و مایوس کرده است به طوری که برآیند محصول امسال چیزی جز آه و حسرت برای کشاورزان نبوده است.

در این زمینه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت سخنان قابل تاملی دارد. مرتضی ملکی معتقد است که امسال نیز باید منتظر تبعات ناشی از خشکسالی و افت شدید میزان تولید محصول در کوهدشت بود.

وی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در این رابطه اظهار داشت: درشهرستان کوهدشت همچنان شاهد برداشت محصولات گندم و جو هستیم اما با روندی که در جریان است برداشت محصول دراین شهرستان ناامید کننده است.

ملکی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که برخی کشاورزان حتی نتوانسته اند بیشتر از بذر کاشته شده خود را از زمین برداشت کند.

رئیس جهاد کشاورزی کوهدشت افزود: از مجموع زمین های کشاورزی این شهرستان می بایست 80 هزار تن گندم برداشت شود اما زیر 34هزار تن برداشت داریم که با این تفاسیر شاهد 50 هزار تن افت عمل در زمینه تولید گندم هستیم.

ملکی بیان داشت: همچنین برآورد می شد از زمین های زراعی کوهدشت 100 هزار تن جو برداشت شود اما این رقم به 15 هزار تن می رسد که با این وجود 85 هزار تن افت عمل در این بخش را نیز در پیش داریم.

وی با بیان اینکه خشکسالی امسال نسبت به سال های گذشته مخرب تر عمل کرده است، روند کنونی برداشت محصول در کوهدشت را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت: خشکسالی ها متاسفانه سال به سال شدیدتر می شود و تاثیر خود را بر تولید محصولات کشاورزی کوهدشت گذاشته است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت یادآور شد: با توجه به افت عمل محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو که عمده ی محصولات کاشته شده در کوهدشت را شامل می شود، کشاورزان حتی توان پرداخت دستمزد کمباین های اجاره ای را نخواهند داشت.

ملکی تصریح کرد: از سوی دیگر افت محصول در کوهدشت بر دامداری این شهرستان هم تاثیر مخرب خود را خواهد گذاشت.

وی یادآور شد: مسئولان استان باید تمام تلاش خود را در راستای جبران خسارت های وارده به بخش کشاورزی کوهدشت به کار گیرند.

بنابر این گزارش به نظر می رسد که متاسفانه مشکل خشکسالی در شهرستان کوهدشت بسیار جدی است به طوریکه هر ساله بر عمق فاجعه افزوده می شود و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود تا چند سال آینده دشت وسیع کوهدشت به برهوتی سوخته تبدیل خواهد شد.

با این تفاسیر از مسئولان انتظار می رود بررسی این مشکل جدی و حیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند چرا که دشت های بزرگ کوهدشت که سهم عظیمی از تولید غله کشور و استان لرستان را تامین می کرده حال در مسیر هجوم فاجعه خشکسالی قرار گرفته است و چاره اندیشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

تلاش برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از سد بزرگ معشوره، تحقق سهم کوهدشت از سد سیمره و مهار آبهای خارج شده از شهرستان کوهدشت یکی از خواسته های مردم این منطقه است که باید در مسیر آن گام برداشته شود.