به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید استاندار اصفهان از ارگ تاریخی شاهدژ کوه صفه با باین اینکه مراحل مرمت این دژ شامل 6 فاز است، اظهار داشت: این مکان تاریخی شامل بخشهای مختلفی مانند ارگ مرکزی، جایگاه اشرف، سربازخانه جنوبی و غربی، سه قلعه، بند اصلی، بارانداز، برجهای دیدهبانی، قلعه سنگی، دروازه گردنه باد، حوض سلطان، غار قنبر است.
وی افزود: از دیگر نقاط این مجموعه دروازه جنوب غرب، دروازه گل زرد، دروازه شمال غربی، چشمه نُقط، جایگاه گل زرد، دروازه شرقی،آبشار، چشمه درویش، چشمه پاچنار، چشمه دالون، برج نظاره شهر، چنگولی شیطان، تخت کسری و توربین بادی است.
اتمام فاز دوم تلهکابین باعث فعالتر شدن سایت شاهدژ میشود
مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری اصفهان تاکید کرد: فاز دوم ساخت تلهکابین صفه در اردیبهشتماه به پایان میرسد و با اتمام این فاز سایت قلعه فعال می شود.
وی با بیان اینکه میراث فرهنگی در این طرح کار کاوش آثار تاریخی را بر عهده داشته است، گفت: تاکنون سه تا چهار مرحله کاوش باستانشناسی در این مکان تاریخی انجام شده و مرحله بعدی نیز به زودی انجام میشود.
جعفری ادامه داد: در کاوشهای باستانشناسی این مکان اشیای با ارزشی پیدا شده است که امیدواریم با عنایت مسئولان موزهای در همین مکان برای نمایش این اشیاء ساخته شود.
ایجاد نمای نامناسب برای قلعه توسط دکلهای تلویزیون
مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری با اشاره به اینکه دکلهای تلویزیونی نمای نامناسب برای قلعه ایجاد کردهاند، بیان داشت: امیدواریم با همکاری مسئولان برای جا به جایی این دکلها هر چه زودتر اقدام شود.
عدم پرداخت بودجه به پیمانکار پروژه بازسازی شاهدژ
وی با بیان اینکه مراحل مرمت این قلعه بسیار سخت است، تصریح کرد: پیمانکار این پروژه امسال پولی دریافت نکرده است و ادامه بازسازی این سایت نیازمند تامین اعتبار است تا به اجبار متوقف نشود.
به گزارش مهراستاندار اصفهان در پایان این بازدید قول همکاری برای متوقف نشدن بازسازی و ادامه مراحل ساخت سایت این قلعه تاریخی را به مسئولان نوسازی شهرداری اصفهان داد.
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