تکمیل بیمارستان آزادشهر اولویت اصلی است

به گزارش خبرگار مهر، رضا صابری ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت رئیسه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اهمیت تکمیل و تجهیز بیمارستان شهرستان آزادشهر گفت: سه محور اصلی و جاده ای کشور از این شهر می گذرد.

وی اولویت اصلی و اساسی مردم این شهر را تکمیل بیمارستان این شهرستان دانست.



عبدالله عباسی قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: برای برون رفت از شرایط پیش آمده به اقتصاد مقاومتی باید توجه ویژه کرد.



وی به مدیران دستگاهای اجرائی توصیه کرد که از حداقل منابع حداکثر استفاده را جهت تحقق اهداف بهداشتی کنند.



در این جلسه دکتر صلاحی مدیریت شبکه بهداشت و درمان آزادشهر به بررسی نیازها و مشکلات بهداشتی از جمله احداث مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر با توجه به اجاره ای بودن مکان کنونی آن پرداخت ودر ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط واحدهای مرکز بهداشت را بیان و ارائه کرد.

همچنین در این جلسه عنوان شد: بیمارستان آل جلیل آق قلا در دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی رتبه برتر را کسب کرده است.



بیمارستان ها شامل مجموعه ای از استانداردها هستند که طی چند سال گذشته، وزارت بهداشت در راستای دست یابی به روش فراگیر حاکمیت بالینی جهت ارتقاء استانداردهای نظام سلامت و عملکرد بالینی و استمرار آن در بیمارستان ها به عنوان یکی از برترین الگوهای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی جشنواره ای را برگزرا مینمایدکه بیمارستان آل جلیل آق قلا توانسته است در جایگاه برتر این جشنواره بدرخشد.



این استانداردها کلیه زوایای بیمارستان را تحت پوشش قرار داده و محورهای اصلی آن مانند تعامل با بیمار، ایمنی بیمار، ممیزی بالینی، اثربخشی بالینی، مدیریت اطلاعات بیمارستانی و نحوه مدیریت کارکنان و آموزش بوده و از مهمترین شاخص ها و مؤلفه ها نیز جهت ارزیابی بیمارستان ها عدالت، کیفیت، خدمات و پاسخگویی و کارائی است.

بیمارستان آل جلیل آق قلا در سال گذشته (1390)فقط توانسته بود رتبه 13 از 14بیمارستان دولتی استان گلستان را دراین زمینه کسب کند و موفق به شرکت درجشنواره کشوری نشده بود و امسال توانست رتبه برتر استانی وهم رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص دهد.