  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۳۸

مقامات اروپایی مطرح کردند؛

پیشنهاد تاریخ 7 اسفند برای دیدار بعدی ایران و 1+5 در قزاقستان

پیشنهاد تاریخ 7 اسفند برای دیدار بعدی ایران و 1+5 در قزاقستان

مقامات اروپایی در دیدار با وزیر خارجه ایران بیست و پنج فوریه(هفتم اسفند)را زمان پیشنهادی 5+1 برای نشست بعدی در قزاقستان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای خارجه آلمان و ایتالیا در دیدارهایی جداگانه با علی اکبر صالحی مسایل مربوط به تحولات منطقه به وی‍ه بحران سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدارها ضمن تشریح آخرین وضعیت سوریه توسط وزیر خارجه کشورمان طرح شش ماده ای جمهوری اسلامی ایران تشریح گردید و به لزوم حمایت از مردم سوریه از طریق توقف درگیری ها و تشویق گروههای مختلف برای انجام گفتگوهای ملی و آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات مجلس ، قانون اساسی و ریاست جمهوری تاکید شد.

وزرای امور خارجه آلمان و ایتالیا در این دیدارها   نقش جمهوری اسلامی ایران در حل مساله سوریه را مهم دانسته و بر تداوم رایزنی ها در آینده تاکید کردند.

 در این ملاقاتها همچنین موضوع هسته ای ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت و در مورد نشست ایران و 5+1 گفتگو شد. مقامات اروپایی در این دیدارها بیست و پنج فوریه(7 اسفند) را زمان پیشنهادی 5+1 برای نشست بعدی در قزاقستان اعلام کردند.
 

کد مطلب 1806905

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