به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی در تشریح مهمترین برنامه های دولت بریا توسعه و نوسازی ناوگان تاکسرانی کشور، گفت: بیش از ۹۲ درصد از تاکسی‌های فرسوده کشور در هفت سال اخیر نوسازی شده اند.



رییس ستاد حمل و نقل و سوخت از نوسازیبا اعلام اینکه در حال حاضر کمتر از ۳۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور فعال هستند، تصریح کرد: نوسازی این تعداد تاکسی فرسوده در دستور کار دولت قرار دارد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ۳۳۰ هزار تاکسی فعال در کشور وجود دارد، در خصوص برخی مشکلات تحویل خودروهای جدید در نوسازی ناوگان تاکسیرانی، اظهار کرد: امسال مشکلاتی را با خودروسازان داشتیم که بخشی از آن به کاهش تولید و بخشی شماره‌ گذاری به علت نواقص فنی بود.



این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به حل و فصل تحویل تاکسی های نوشماره به ناوگان تاکسرانی کشور، تبیین کرد: هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این خودروهای جدید تحویل گرفته شوند.



وی درباره تغییر میزان سهمیه سوخت تاکسی‌ها توضیح داد: برنامه‌ای برای تغییر سهمیه بنزین تاکسی‌ها وجود ندارد، اما برنامه‌های حمایتی برای رانندگان در نظر گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد.



رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور اجرایی شدن طرح تبلیغات، پوشش بیمه‌ای و تخفیف در بیمه شخص ثالث رانندگان تاکسی به عنوان سه راهکار حمایتی از رانندگان تاکسی یاد کرد و افزود: اجرای طرح تبلیغات منجر به افزایش درآمد رانندگان تاکسی خواهد شد.