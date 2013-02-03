حضور گسترده نیروهای امنیتی در منامه / آل خلیفه مانع تظاهرات مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جمعیت الوفاق بزرگترین گروه سیاسی وابسته به اکثریت جمعیت بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی مخالفان بحرینی را از تظاهرات در منامه منع می کنند.

تظاهرات مردم بحرین که به مناسبت نزدیک شدن به سالروز قیام مردمی بحرین در 14 فوریه برگزار می شود قرار است تا 16 روز به طور مداوم برگزار شود.

در ادامه بیانیه گفته شده است : نیروهای امنیتی در دومین روز تظاهرات، منامه پایتخت بحرین را مملوء از ایست های بازرسی و امنیتی کردند و شهروندانی که قصد برپایی تظاهرات دارند، تحت پیگرد قرار دادند.

الوفاق اعلام کرد که امروز یکشنبه تظاهرات گسترده ای را در منطقه غربی بحرین برپا خواهد کرد.