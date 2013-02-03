درختکاری 200 هزار هکتار از اراضی کربلا برای مقابله با گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده روز یکشنبه در دیدار با معاون و مشاورعالی وزیر محیط زیست عراق و هیات همراه افزود: منشا اصلی پدیده ریزگردها ، کشورهای همسایه به خصوص عراق است از این رو برنامه ها و جلسات متعددی با مسوولان کشور عراق برگزار شده که بعد از پیگیری های زیاد ، این نشست ها و جلسات نتیجه داد.

معاون رییس جمهوری گفت: حضور این هیات عراقی در ایران نشانگر مصمم بودن مسوولان عراقی برای اجرای برنامه های مقابله با ریزگردها است. کشور عراق در حال حاضر ساختار لازم را برای اجرای ˈبرنامه عملˈ یا همان برنامه مقابله با ریزگردها پیش بینی کرده و منابع مورد نیاز را نیز اختصاص داده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: دانشگاه محیط زیست ایران از همه نظر برای آموزش کارشناسان عراقی در حوزه مقابله با پدیده ریزگردها و دیگر موضوعات زیست محیطی آماده است.

محمدی زاده تاکید کرد: هم اکنون کارشناسان سازمان های بین المللی نسبت به پدیده ریزگرد حساس هستند و فعالیت های بین المللی متعددی در حال شکل گیری است . ایجاد دفتر منطقه ای در عراق و همکاری یونپ ( برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ) و جف (صندوق جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد)از جمله فعالیت های بین المللی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دبیر کنوانسیون مبارزه با توسعه بیابان در سفر مشترکی که به دو کشور ایران و عراق داشت، برنامه های پیش بینی شده ایران در زمینه مقابله با ریزگردها را مورد تایید قرار داد و یونپ متقاعد شد تا یک صندوق مالی برای کمک به این موضوع ایجاد کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابرازامیدواری کرد که به زودی تفاهم نامه ای با موضوع مشخص شدن منابع مالی این صندوق میان این سازمان و یونپ به امضا برسد.

محمدی زاده یادآور شد که در حال حاضر برنامه هایی به منظور مقابله با پدیده ریزگرد مشخص و نقشه راهی برای دو کشور ایران و عراق تهیه شده است . این برنامه ها در حال اجرا هستند. همچنین کارگروهی با عنوان ˈکارگروه گرد و غبارˈ در ایران فعال شده است .

وی افزود : در حال حاضر ایران و چین دو کشور پیشرو در حوزه مقابله با گردوغبار در آسیا هستند و سازمان ملل در سال های 2011 و 2012 ایران را به عنوان یک کشور پیشرو و موفق در این زمینه به جهانیان معرفی کرد.

محمدی زاده ادامه داد: طرح درخت کاری در عراق برای مقابله با پدیده ریزگرد از سوی ایران مطرح شده است و در این زمینه تاکنون چند شرکت ایرانی به مسئولان عراقی معرفی شده اند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست امروز - یکشنبه - با ˈعلی اللامیˈ معاون و مشاور عالی وزیر محیط زیست عراق دیدار و گفت و گو کرد .

در این دیدار ماجد حمید راضی مشاور فنی وزیر محیط زیست عراق و مسوول پرونده مبارزه با بیابان زایی، رنه آکارون رییس هیات یاری رسانی سازمان ملل در ایران (یونامی) و ˈسالواتورهˈ رییس یونامی در عراق حضور داشتند .