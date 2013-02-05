پشت پرده تجاوز اخیر صهیونیستها به سوریه/ اثبات ارتباط تل آویو با تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، کنفرانس ملی حمایت از ایستادگی سوریه، ضمن محکوم کردن حمله هوایی رژیم اشغالگر قدس به یکی از مراکز پژوهشی علمی سوریه تاکید کرد این اقدام تروریستی از میزان ارتباط بازوهای توطئه کثیف علیه سوریه و جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداخته اند، پرده برداشت.



این کنفرانس مزدوران جیره خوار و توطئه چینان علیه سوریه را برده و نوکر رژیم اشغالگر اسرائیل توصیف و از ایستادگی و شجاعت ارتش سوریه تقدیر کرد.

این کنفرانس همچنین با محکوم کردن حکام و پادشاهان کشورهای عرب که برای خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی، سوریه را مورد هدف خود قرار داده اند، از آنها خواست از مشارکت در ویران کردن سوریه که خواسته اربابانشان است، دست بردارند و هزینه کردن نفت خود برای خرید سلاح با هدف کشتار ملت سوریه را متوقف کنند.



این کنفرانس اعلام کرد کجایند کسانی که خود را حامی اسلام می دانند؟ چرا در برابر این تجاوز سکوتی ننگین در پیش گرفته اند؟



واکنش کمیته ملی همبستگی با ملت سوریه



کمیته ملی همبستگی با ملت و دولت سوریه نیز ضن محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، این مسئله را دلیلی بر ارتباط این رژیم با تروریستها در داخل خاک سوریه دانست.



این کمیته تجاوز رژیم صهیونیستی را که کشورهای غربی و عربی از آن چشم پوشی کرده اند، در جهت ضعیف کردن سوریه و کمرنگ کردن نقش این کشور در منطقه توصیف کرد.



حزب الشیوعی السوری الموحد هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این تجاوز تاکید کرد چنین اقدام بزدلانه ای، ملت سوریه را که از یک سو در برابر اقدامات خرابکارانه و جنایتکارانه ایستادگی کرده و از سوی دیگر برای یافتن راه حل سیاسی برای حل این بحران تلاش دارد، نخواهد ترساند.



این حزب اعلام کرد این تجاوز، سوریه را در شرایطی هدف قرار داد که توطئه چینی از طریق اقدامات تروریستی گروههای مسلح علیه تاسیسات زیربنایی و شهروندان بیگناهش تشدید شده است.



اتحادیه زنان نیز ضمن محکوم کردن این تجاوز، هدف از این اقدام جنایتکارانه را بالا بردن روحیه از دست رفته تروریستها و دستیابی به اهدافی دانست که تروریستها در داخل سوریه نتوانسته اند، محقق کنند.



این اتحادیه با بیان اینکه این تجاو،ز جنایت جدیدی علیه علم و اندیشه است، خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی از ابتدا شریک اصلی توطئه علیه سوریه بوده است و اگر حمایت آمریکا نبود این جنایت رخ می داد.



کارشناسان و تحلیلگران روس : تجاوز اسرائیل با موافقت آمریکا رخ داد



"آندره فیلیپف" رئیس بخش بین الملل کمیسیون مرکزی حزب کمونیست روسیه با تاکید بر اینکه قدرتهای خارجی در بحران سوریه از جمله در تجاوز اخیر اسرائیل به سوریه دست دارند،اعلام کرد آمریکایی ها در پس تمام این اقدامات تجاوزکارانه قرار دارند که در سال های اخیر سیاست جنگیدن با استفاده از دیگران را در پیش گرفته است.



این کارشناس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی که چند سال گذشته جرأت حمله به سوریه را نداشت، از عدم ثبات سوریه سوء استفاده کرده است، خاطر نشان کرد این تجاوز با حضور تروریستها و جیره خوارانی صورت گرفت که در خاک سوریه سعی دارند ارتش این کشور را از وظیفه اصلی خود در پاسداری از کشور غافل کنند.