به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسلامآبادغرب با اشاره به اهمیت تقوا و رعایت حدود الهی، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در روایتی میفرمایند که عجز و ناتوانی، دشمنان را به طمع میاندازد و اگر دشمن احساس کند فرد، ملت یا کشوری دچار ضعف شده است، احتمال طمع و تعرض افزایش مییابد.
وی افزود: یکی از ابعاد این موضوع، نحوه بیان و رفتار است و نباید به گونهای سخن گفت یا رفتار کرد که دشمن احساس کند کشور دچار ضعف و ناتوانی شده است.
امام جمعه اسلامآبادغرب با اشاره به آیه «وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّث» گفت: خداوند دستور داده است نعمتها و توانمندیها دیده و بیان شوند و برجستهسازی نقاط قوت کشور، بهویژه در برابر دشمنان، نوعی شکرگزاری عملی محسوب میشود.
حجتالاسلام زارعی ادامه داد: روایت قدرت و توانمندی کشور تنها یک اقدام رسانهای یا سیاسی نیست، بلکه از منظر دینی و عقلی نیز اهمیت دارد. در گذشته نیز پیامبر اکرم (ص) بر این موضوع تأکید داشتند و حتی به اصحاب توصیه میکردند ظاهر خود را به گونهای نشان دهند که دشمن آنان را ضعیف و سالخورده تصور نکند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره روایت توانمندیهای کشور بیان کرد: مسئولان نباید در تریبونهای رسمی و عمومی نقاط ضعف و کمبودهای کشور را به شکلی مطرح کنند که دشمن از آن سوءاستفاده کند؛ مشکلات باید در پشت صحنه از طریق برنامهریزی، پیگیری و اقدام اجرایی برطرف شوند.
امام جمعه اسلامآبادغرب تصریح کرد: صداقت در گفتار یک اصل مهم است، اما هر سخن صادقانهای را نمیتوان در هر مکان و شرایطی بیان کرد. گاهی بیان مشکلات کشور در تریبون عمومی، به دشمن روحیه میدهد و موجب میشود تصور کند خود مسئولان به ناتوانی و مشکلات کشور اعتراف کردهاند.
حجتالاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «حل مسئله» و «روایت مسئله» گفت: مسئولان وظیفه دارند مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام کنند، اما بیان و برجستهسازی مشکلات در جمعهای عمومی، بهخصوص در شرایطی که دشمن نیز این سخنان را رصد میکند، ضرورتی ندارد.
وی افزود: ظرفیتهای مادی و معنوی ایران قابل توجه است و نباید با تأکید صرف بر مشکلات و نادیده گرفتن توانمندیهای کشور، این ظرفیتها را نادیده گرفت. عرصه رسانه نیز در شرایط تقابل و جنگ، باید محل نمایش قدرت، توانایی و اقتدار کشور باشد.
امام جمعه اسلامآبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بخشی از تحولات اخیر بازار ارز و طلا تحت تأثیر رفتارهای هیجانی شکل گرفته و مردم باید در تصمیمهای اقتصادی خود از شتابزدگی پرهیز کنند.
حجتالاسلام زارعی گفت: در شرایط تورمی، افراد پیش از خرید طلا یا ارز باید بررسی کنند که آیا در کوتاهمدت به این پول نیاز دارند یا خیر؛ زیرا ممکن است پس از خرید، قیمتها دچار اصلاح شود و فرد برای تأمین نیاز مالی خود مجبور به فروش دارایی با زیان شود.
وی ادامه داد: توان تحمل کاهش احتمالی قیمتها و وضعیت مالی فرد نیز باید در تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد و اگر کسی قصد خرید ارز یا طلا دارد، باید این کار را از محل مطمئن و با دقت انجام دهد.
امام جمعه اسلامآبادغرب با توصیه به مردم برای پرهیز از سرمایهگذاری هیجانی خاطرنشان کرد: نباید تمام دارایی را در یک بازار قرار داد؛ چراکه در صورت اصلاح قیمتها، ممکن است فرد بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهد.
حجتالاسلام زارعی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: تبدیل عجولانه دارایی به ملک نیز ممکن است موجب حبس سرمایه شود؛ زیرا خرید و فروش ملک با توجه به قیمتها و شرایط بازار، سرعت نقدشوندگی ارز و طلا را ندارد.
وی تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، همه مردم در یک کشتی قرار دارند و عبور از این دوران نیازمند تصمیمگیری عقلانی در رفتارهای اقتصادی است. مردم باید از تصمیمهای هیجانی پرهیز کنند و همه سرمایه خود را صرف یک بازار نکنند.
امام جمعه اسلامآبادغرب با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران و آمریکا گفت: دشمن علاوه بر فشارهای نظامی، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه است و باید با هوشیاری در برابر این تلاشها ایستادگی کرد.
حجتالاسلام زارعی افزود: مردم ایران باید هوشیاری و صبر خود را حفظ کنند و در شرایطی که دشمن تلاش میکند با ایجاد التهاب اقتصادی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.
وی در پایان با دعا برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و تعجیل در ظهور امام زمان (عج) را از خداوند متعال مسئلت کرد.
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