امام جمعه بوشهر: مسئولان با گرانی و فساد اقتصادی مماشات نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: حفظ انسجام ملی و جلوگیری از هر اقدامی که موجب اختلاف و تضعیف وحدت شود، یک حکم حکومتی است و همه مردم و مسئولان موظف به رعایت آن هستند.

وی افزود: هیچ فرد یا جریانی در هر جایگاه و با هر توجیهی اجازه ندارد به اتحاد و انسجام ملی ضربه بزند. انتقاد باید در چارچوب محور ولایت، حفظ منافع ملی و دشمن‌ستیزی با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

امام جمعه بوشهر یکی دیگر از تأکیدات رهبر معظم انقلاب را پرهیز از صدور پیام ضعف از سوی مسئولان دانست و گفت: مسئولان نباید در برابر مردم و دشمن از ضعف، ناتوانی و نداشتن امکانات سخن بگویند؛ چرا که ایران اسلامی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و می‌تواند در عرصه‌های دفاعی، خدماتی و عمومی روی پای خود بایستد.

رئیسعلی دلواری؛ مکتب مقاومت در برابر استعمار

صفایی بوشهری با گرامیداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، این شهید را نماد مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز بیگانگان دانست و تصریح کرد: رئیسعلی دلواری با تسلیحات اندک اما با ایمانی بزرگ در برابر استعمار انگلیس ایستاد و نشان داد هرگاه ایمان و اراده در کنار مقاومت باشد، پیروزی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: امروز از حضور انگلیس در جنوب ایران جز آثار و خرابه‌هایی باقی نمانده، اما نام رئیسعلی دلواری و شهدای مقاومت با سربلندی و عزت یاد می‌شود و مکتب مقاومت آنان در شخصیت‌هایی همچون شهید نادر مهدوی تداوم یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین سالروز تأسیس پدافند هوایی جنوب کشور را گرامی داشت و از نیروهای پدافندی و خانواده‌های آنان به دلیل نقش‌آفرینی در دفاع از کشور قدردانی کرد.

وی در ادامه با محکوم کردن حمله آمریکا به منطقه سیریک هرمزگان گفت: این جنایت نشان داد اندیشه و رفتار آمریکا همچنان بر پایه جنایت و ایجاد رعب استوار است. مجامع مدعی حقوق بشر نیز با سکوت خود در برابر این جنایات، در این فجایع شریک هستند.

صفایی بوشهری از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به حملات دشمن تقدیر کرد و افزود: پاسخ قاطع نیروهای نظامی ایران و هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن، نشانه اقتدار کشور است.

وی همچنین شهادت جمعی از مردم استان بوشهر، از جمله شهدای شهرستان دیر و شهید وحدتیه را تسلیت گفت و اظهار امیدواری کرد خون شهدا زمینه‌ساز پیروزی جبهه اسلام و ایران اسلامی شود.

مسئولان در برابر فشار معیشتی مردم پاسخگو باشند

امام جمعه بوشهر در بخش پایانی خطبه‌های خود با انتقاد از وضعیت گرانی و ضعف نظارت بر بازار تأکید کرد: مردم از افزایش قیمت‌ها گلایه دارند و مسئولان باید با سودجویانی که از شرایط موجود برای گران‌فروشی و احتکار استفاده می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند.

وی گفت: مسئولانی که وظیفه مدیریت و نظارت اقتصادی دارند، بدانند هر میزان کوتاهی آنان ضربه‌ای بر پیکر نظام اسلامی است و در برابر عملکرد خود در دنیا و آخرت پاسخگو خواهند بود.

صفایی بوشهری همچنین با انتقاد از گسترش برخی ناهنجاری‌های فرهنگی، بر ضرورت مقابله قانونی با مظاهر ابتذال، برهنگی و بی‌حجابی تأکید کرد و افزود: مسئولیت دستگاه‌های متولی در این حوزه در قانون مشخص شده و باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند.

وی خواستار فعالیت جهادی نهادهای فرهنگی برای ترویج سبک زندگی اسلامی شد و خاطرنشان کرد: جامعه ایران دارای سبک زندگی اسلامی است و نباید شرایطی ایجاد شود که مؤمنان احساس کنند فضای جامعه از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته است.