به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ویشکایی با اشاره به وقوع حادثه غرقشدگی در مخزن خروجی سد تاریک در حاشیه محور قدیم رشت-قزوین اظهار کرد: این حادثه در ساعات اولیه صبح روز جمعه، ۱۲ شهریورماه رخ داد.
وی افزود: در جریان این حادثه، یک جوان غیر بومی هنگام ماهیگیری در مخزن سد تاریک به داخل آب سقوط کرد و یک جوان ماهیگیر بومی نیز پس از مشاهده این اتفاق، برای نجات وی وارد آب شد که متأسفانه هر دو نفر دچار غرقشدگی شدند.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به عمق قابل توجه مخزن سد تاریک گفت: عمق این مخزن در برخی نقاط به حدود ۱۸ متر میرسد و همین موضوع عملیات جستوجو را با دشواریهایی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: با دستور استاندار گیلان، تیم غواصی پایگاه چهارم نیروی دریایی ارتش، نیروهای امدادی پادگان منجیل و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گیلان از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شدند و عملیات جستوجو برای یافتن پیکر دو جوان را آغاز کردند.
ویشکایی با بیان اینکه عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: نیروهای امدادی و غواصان برای یافتن پیکر این دو جوان در حال تلاش هستند.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان با هشدار نسبت به خطرات حضور در محدوده مخازن سدها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط متفاوت مخازن سدها با دریا و رودخانه، از شهروندان و بهویژه خانوادهها درخواست میشود از نزدیک شدن به این مناطق پرخطر خودداری کنند.
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