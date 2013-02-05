17 گلزار شهدا در شهرستان دیر احداث و ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر ظهر سه شنبه سه گلزار شهدا در روستای آبکش بردخون با حضور مردم و مسئولان محلی یه بهره برداری رسید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر در این آئین گفت: این سه گلزارشهدا که اکنون مورد بهره برداری قرارمی گیرد، تک مزار هستند که در مجموع170 مترمربع و با اعتبار 529 میلیون ریال اعتبار استانی و ملی احداث شده است.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی افزود: از سال 84تاکنون در شهرستان دیر17گلزارشهدا احداث و ساماندهی شده که از این تعداد شش گلزار تک مزار هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر اضافه کرد: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاش مسئولان خدوم تمام گلزار شهدا در این شهرستان ساماندهی شده است.

وی افزود: عزت وسربلندی نظام جمهوری اسلامی دردنیا به برکت خون پاک شهداست ومسئولان باید شهدا وخانواده معظم شهدا همیشه یادکنند.

موسوی اضافه کرد: در شهرستان دیر115شهید جان خودرا تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند.

هشت پروژه عمرانی در دیر افتتاح و کلنگزنی شد

همچنین به مناسبت دهه مبارک فجر صبح امروز در آیینی با حضور مسئولان شهرستان دیر 8 پروژه عمرانی در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.

زمین ورزشی و چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهید درمانده در ابعاد 25 در40 و اعتبار1160میلیون ریال، تعاونی دهیاران بخش بردخون و ساختمان شهرداری با زیربنای 664 مترمربع و اعتبار4800میلیون ریال از پروژه‎هایی است که به بهره‌برداری رسید.

همچنین خانه بازی کودک، دهیاری روستای شهنیاء با زیربنای72 مترمربع و اعتبار 350 میلیون ریال، طرح هادی روستای شهنیاء به طول150متر و عرض10 متر با اعتبار800 میلیون ریال نیز افتتاح شد.

سه گلزار شهید دهستان آبکش با زیربنای180مترمربع و اعتبار530 میلیون ریال از دیگر پروژه‎های محسوب می‏شود که امروز به بهره‎برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی پروژه غسالخانه و سردخانه شهرداری بردخون با زیربنای 50 مترمربع و 150 متر محوطه سازی و اعتبار 1330 میلیون ریال آغاز شد.