پیکر شهید «محمدامین صابرکار» تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید «محمدامین صابرکار» دانش‌آموز بسیجی و جهادگر ۱۷ ساله، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و جمعی از مسئولان در روستای آبکش از توابع بخش بردخون شهرستان دیر تشییع شد.

در این آیین، مردم شهیدپرور منطقه با حضور پرشور و سردادن شعارهای حماسی، پیکر این شهید نوجوان را از محل برگزاری مراسم تا گلزار شهدای روستای آبکش بدرقه کردند.

حاضران در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر ادامه راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.

شهید «محمدامین صابرکار» از دانش‌آموزان بسیجی منطقه بردخون بود که حین انجام آموزش‌های نظامی در روستای آبکش به فیض شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم، پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید، این شهید نوجوان در گلزار شهدای روستای آبکش به خاک سپرده شد.