محمود بهمنی در گفتگو با مهر، برخی اخبار مبنی بر آغاز دور جدید پیش فروش سکه در آینده ای نزدیک را تائید کرد و گفت: به منظور مدیریت نقدینگی پایان سال و همچنین قیمتها در بازار سکه، به زودی دور جدید پیش فروش سکه آغاز می‌شود.

وی افزود: در دور جدید پیش فروش سکه برای متقاضیان سقف خرید تعیین می‌شود، این در حالی است که در دور گذشته در پیش فروش سکه محدودیتی وجود نداشت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک به زودی شرایط جدید پیش فروش سکه و مدت زمان تحول آن را اعلام خواهد کرد.

به گزارش مهر، به احتمال زیاد، قیمت پیش فروش سکه بیش از یک میلیون تومان و زمان تحول آن بین شش ماهه تا یکسال خواهد بود.

پیش بینی می‌شود قیمت سکه در پی اعلام پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی سقوط کند.

سال گذشته 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه توسط بانک مرکزی پیش فروش شد. از مجموع ابزارهای جایگزین تحویل سکه، تنها ابزار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد مطرح بوده استفاده شد، اما بانک مرکزی در مردادماه امسال همزمان با تحویل 1 میلیون و 950 هزار قطعه سکه به متقاضیان، برای دوره ای نیز امکان پرداخت وجه به منصرف شدگان را اجرایی کرد.