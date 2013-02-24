شعب پیش فروش سکه اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک تجارت به عنوان بانک عامل اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، 1000 شعبه منتخب خود در تهران و شهرستانها را برای عرضه سکه معرفی کرد، که هم اکنون این شعب بر روی سایت این بانک قابل مشاهده است.

برای اولین بار است که بانک مرکزی یک بانک خصوصی را برای اجرای طرح پیش فروش سکه تعیین کرده است، بر اساس اعلام بانک مرکزی اجرای این طرح از روز سه شنبه هفته جاری با قیمت قطعی آغاز خواهد شد و تا زمانی که لازم باشد اجرای آن ادامه خواهد داشت.

روش پیش ‌فروش ‌قطعی و در قالب عقد سلف بوده و با پرداخت قیمتی مشخص و قطعی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، می‌توان با مراجعه به شعب منتخب بانک تجارت، صرفا "یکبار و حداکثر تا سقف 10 قطعه سکه نیم‌بهار آزادی یا 5 قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش خرید نمود و پس از 6 ماه سکه‌های خویش را دریافت کرد.

قيمت هر قطعه مسکوک طلا (اعم از سکه یک بهار و نیم بهار)، توسط بانک مرکزي و از طريق سامانه (بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده) اعلام مي‌شود. در بخش شرايط و الزامات ثبت نام براي پيش‌فروش مسکوک طلا عنوان شده است: پيش‌فروش مسکوک طلا صرفا براي اشخاص حقيقي بالاي 18 سال مجاز بوده و بانک عامل مجاز به پيش‌فروش مسکوک طلا به اشخاص حقوقي نیستند.

ضمنا هر متقاضي مي‌تواند با مراجعه به يکي از شعب منتخب بانک عامل، صرفا يکبار و حداکثر 5 قطعه مسکوک طلاي تمام بهار آزادي يا 10 قطعه مسکوک طلاي نيم بهار آزادي پيش‌خريد نمايد.

بانک عامل موظف است کل مبلغ مسکوک طلاي پيش‌فروش شده به متقاضي را همزمان با ثبت‌نام از وي دريافت نمايد. در بخش سوم این دستورالعمل تحت عنوان شرايط و الزامات تحويل مسکوک طلاي پيش‌فروش شده آمده است: مهلت دريافت مسکوک طلاي پيش‌فروش شده توسط متقاضي، حداکثر تا دو ماه تقويمي پس از تاريخ سررسيد است.

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر جهت دريافت مسکوک طلاي پيش‌فروش شده مراجعه ننمايد بايد براي دريافت مسکوک طلاي پيش‌فروش‌ شده از طريق سرپرستي امور شعب بانک عامل در استان مورد نظر اقدام نمايد. همچنین تحويل مسکوک طلاي پيش‌فروش شده به متقاضي پيش از تاريخ سررسيد ممنوع بوده و متقاضي پيش از تاريخ سررسيد صرفا مي‌تواند اصل مبلغ را از بانک عامل مطالبه نمايد.

تحويل مسکوک طلاي پيش‌فروش شده صرفا به شخصي که مشخصات هويتي وي بر روي رسيد پيش‌خريد مسکوک طلا درج شده است يا به وکيل قانوني وي، پس از احراز هويت نامبردگان امکان‌پذير است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته نیز اقدام به پیش فروش سکه در دوره های 4، 6 ، 8 و 9 ماهه کرده بود.