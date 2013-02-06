به گزارش خبرنگار مهر، با توافق شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC چین، قرارداد 5 میلیارد دلاری این شرکت آسیایی پس از 1200 روز وقت کشی و تاخیر در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی فسخ شد.

با فسخ دوستانه این قرارداد گازی تهران – پکن، وزارت نفت در نخستین گام برگزاری یک مناقصه به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی و توصیفی در بخش فراساحلی فاز 11 پارس جنوبی را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، مطالعاتی با برخی از پیمانکاران بخش حفاری دریایی کشور آغاز شده است و پیش بینی می‌شود با حفاری چاه‌های جدید توصیفی و اکتشافی و استفاده از نتایج این حفاری‌ها، طرح جامع توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز این میدان مشترک گازی با قطر تدوین شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که از اواسط سال آینده با اعلام یک فراخوان عمومی تعدادی از پیمانکاران داخلی در بخش خشکی و فراساحلی در قالب یک کنسرسیوم عملیات اجرایی این پروژه مشترک گازی را در عسلویه آغاز کنند.

علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با دستور وزیر نفت، توسعه بخش فراساحلی فاز 11 پارس‌جنوبی شامل طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوهای دریایی، خطوط لوله دریایی و حفاری چاه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار می‌شود، گفته است: ارزیابی عملکرد پیمانکاران خوشنام در حال انجام بوده و به زودی توسعه پکیج‌های مختلف فراساحلی آن تعیین تکلیف خواهد شد.



از سوی دیگر در حالی هنوز عملیات حفاری چاه‌های اکتشافی و توصیفی فاز 11 پارس جنوبی در خلیج فارس آغاز نشده است که بخش عمده‌ای از پیمانکاران شاغل در فازهای پارس جنوبی برای در اختیار گرفتن سهمی از این قرارداد 5 میلیارد دلاری اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش مهر، هدف از طرح‌ توسعه‌ فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی تأمین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحد پارس ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد. در این فاز روزانه 2 میلیارد مترمکعب گاز و 70 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌ از میدان‌ پارس‌ جنوبی تولید می شود.