بابک حمیدیان اولین بازیگر «تایپیست» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک حمیدیان در حالی به‌عنوان اولین بازیگر فیلم سینمایی «تایپیست» مقابل دوربین رفت که فیلمبرداری این درام عاشقانه تاریخی از روزهای گذشته در تهران آغاز شده است.

کارگردانی فیلم سینمایی «تایپیست» را هادی نوری برعهده دارد که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی مشترک بهرام رادان و سعید خانی در حال تولید است.

علاوه بر بابک حمیدیان، چهره‌های سینمایی دیگری در این اثر مقابل دوربین خواهند رفت که اسامی آنها در روزهای آینده منتشر خواهد شد.‌

فیلم سینمایی «تایپیست» به‌عنوان پنجمین اثر بهرام رادان در مقام تهیه‌کننده و اولین فیلم بلند هادی نوری، روایتگر داستان دختری عریضه‌نویس است که تلاش می‌کند با الهام از مشکلات مردم،داستان‌های تازه خلق کند که در نهایت او را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته «تایپیست» برای حضور در فستیوال‌های داخلی و خارجی آماده خواهد شد.

عکس از اردلان آزرمی است.