به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دهها دیپلمات ارشد سابق فرانسه و انگلیس روز شنبه از دولتهای خود خواستند تا برای رعایت قوانین بینالمللی در سرزمینهای فلسطینی با یکدیگر همکاری کنند و اعلام کردند که اسرائیل برای نابود کردن هرگونه چشمانداز یک کشور فلسطینی پایدار تلاش می کند.
۱۰۲ امضاکننده نامه منتشر شده در لوموند شامل سفرای سابق انگلیس در سازمان ملل و همچنین مدیران سابق خاورمیانه در وزارت امور خارجه فرانسه، ایو اوبن دو لا مسوزیه و دنیس بوشار بودند.
آنها گفتند که با توجه به این واقعیت که هر کشور دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مشارکت فرانسه و انگلیس ضروری است.
در این نامه آمده است: «دو ملت ما معتقدند که مسئولان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باید پاسخگو باشند. تنها در آن صورت دولتهای ما میتوانند اتهام استانداردهای دوگانه را رد کنند. به همین دلیل است که آنها باید برای رعایت قوانین بینالمللی در فلسطین با هم عمل کنند.»
در این نامه آمده است که اسرائیل به دنبال از بین بردن هرگونه چشمانداز یک کشور مستقل فلسطینی است و به قانون، احکام دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامههای بیشمار شورای امنیت سازمان ملل بیاعتنایی میکند.
خشونت در کرانه باختری، که از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده است، از زمان آغاز جنگ غزه افزایش یافته و نگرانیهای بینالمللی را در مورد رفتار سربازان و شهرکنشینان اسرائیلی برانگیخته است.
فرانسه و انگلیس این هفته به سایر کشورها پیوستند و بیانیهای را در محکومیت انتشار مناقصههای جدید ساخت و ساز در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل منتشر کردند.
در این نامه آمده است که تخریب خانهها و خشونت گسترده شهرکنشینان - با همدستی ارتش و پلیس اسرائیل در شرق قدس و کرانه باختری به عنوان پاکسازی قومی تلقی میشود.
در این نامه همچنین آمده است: جهان دیگر اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی واقعی نمیبیند - هیچ چیز دموکراتیکی در محروم کردن دیگران از حقوق و سرزمینشان وجود ندارد.
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