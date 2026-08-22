به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۳ پروژه شیلاتی همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۸ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۶۶۱ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می‌کنند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به جزئیات پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: از مجموع ۲۳ پروژه شیلاتی، ۱۳ پروژه آماده افتتاح و ۱۰ پروژه نیز آماده کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی است که در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر اجرا خواهند شد.

وی افزود: پروژه‌های قابل افتتاح شامل ۹ طرح پرورش میگو در شهرستان گناوه، یک طرح پرورش میگو در شهرستان بوشهر، یک طرح تکثیر میگو در شهرستان دشتی، یک طرح پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان دشتستان و یک طرح تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان تنگستان است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخش پروژه‌های قابل کلنگ‌زنی، سه طرح پرورش میگو در شهرستان گناوه، دو طرح تکثیر میگو در شهرستان تنگستان، دو طرح پرورش ماهی در سیستم‌های بازچرخانی در شهرستان تنگستان و سه طرح تکثیر ماهیان دریایی در این شهرستان قرار دارد.

امینی با بیان اینکه این پروژه‌ها در مجموع دارای ظرفیت عملیات ۳۰۱.۲ هکتار هستند، گفت: برای اجرای ۱۳ پروژه قابل افتتاح، بیش از ۴ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و این طرح‌ها برای ۸۷ نفر اشتغال مستقیم و ۱۱۸ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای ۱۰ پروژه‌ای که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری از آنها زمینه ایجاد ۱۴۹ فرصت شغلی مستقیم و ۳۰۷ فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: تنوع این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف آبزی‌پروری، از پرورش و تکثیر میگو گرفته تا تکثیر ماهیان دریایی، پرورش ماهی در سیستم‌های بازچرخانی، تولید جلبک و پرورش ماهیان گرمابی، بیانگر ظرفیت بالای استان در توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات است.

امینی تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از آبزی‌پروران از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان‌های مختلف استان داشته باشد.