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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

۲۳ پروژه شیلاتی استان بوشهر در هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی می شود

۲۳ پروژه شیلاتی استان بوشهر در هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی می شود

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۳ پروژه شیلاتی همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۳ پروژه شیلاتی همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۸ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۶۶۱ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می‌کنند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به جزئیات پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: از مجموع ۲۳ پروژه شیلاتی، ۱۳ پروژه آماده افتتاح و ۱۰ پروژه نیز آماده کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی است که در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر اجرا خواهند شد.

وی افزود: پروژه‌های قابل افتتاح شامل ۹ طرح پرورش میگو در شهرستان گناوه، یک طرح پرورش میگو در شهرستان بوشهر، یک طرح تکثیر میگو در شهرستان دشتی، یک طرح پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان دشتستان و یک طرح تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان تنگستان است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخش پروژه‌های قابل کلنگ‌زنی، سه طرح پرورش میگو در شهرستان گناوه، دو طرح تکثیر میگو در شهرستان تنگستان، دو طرح پرورش ماهی در سیستم‌های بازچرخانی در شهرستان تنگستان و سه طرح تکثیر ماهیان دریایی در این شهرستان قرار دارد.

امینی با بیان اینکه این پروژه‌ها در مجموع دارای ظرفیت عملیات ۳۰۱.۲ هکتار هستند، گفت: برای اجرای ۱۳ پروژه قابل افتتاح، بیش از ۴ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و این طرح‌ها برای ۸۷ نفر اشتغال مستقیم و ۱۱۸ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای ۱۰ پروژه‌ای که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری از آنها زمینه ایجاد ۱۴۹ فرصت شغلی مستقیم و ۳۰۷ فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: تنوع این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف آبزی‌پروری، از پرورش و تکثیر میگو گرفته تا تکثیر ماهیان دریایی، پرورش ماهی در سیستم‌های بازچرخانی، تولید جلبک و پرورش ماهیان گرمابی، بیانگر ظرفیت بالای استان در توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات است.

امینی تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از آبزی‌پروران از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان‌های مختلف استان داشته باشد.

کد مطلب 6924069

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