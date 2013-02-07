هلاکت 4 قاچاقچی مواد مخدر در درگیری مسلحانه با پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسین چناریان" صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد افیونی، پلیس کرمان پس از ماه ها کار اطلاعاتی یک باند مسلحانه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و واحدهای عملیاتی دستگیری اعضای این باند را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران یگان تکاوری 145 ماهان شب گذشته در محور بم- کرمان و با توجه به اینکه قاچاقچیان قصد داشتند با دور زدن ایست و بازرسی به صورت پیاده و سپس با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری محموله مواد مخدر را انتقال دهند، حوالی ایست و بازرسی راین اقدام به کمین کردند.

وی خاطر نشان کرد: قاچاقچیان پس از ورود به کمین و مواجه شدن با ماموران انتظامی به دستور ایست آنان توجه نکرده و با اقدام به تیراندازی قصد فرار داشتند که با عکس العمل سریع ماموران، در رسیدن به هدف شوم خود ناکام ماندند.

وی بیان کرد: در این عملیات ماموران انتظامی 4 نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح را به هلاکت رسانده و یک نفر دیگر را مجروح کردند.

سردار "چناریان" با اشاره به کشف 38 کیلو هروئین، مقادیری سلاح غیر مجاز و توقیف یک دستگاه پژو 405 طی عملیات شب گذشته گفت: پلیس استان به برخوردهای قاطعانه خود با سودگران مرگ ادامه خواهد داد و این برخوردها زنگ خطری برای باندهای کلان و بین المللی قاچاق مواد مخدر است.

وی در پایان با اشاره به اینکه استفاده از امکانات نوین در برخورد با قاچاقچیان، پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان را به یک پلیس علمی تبدیل کرده است، اظهار داشت: در سایه تلاش های شبانه روزی ماموران انتظامی، مرزهای استان کرمان به ناامن ترین مرزها برای سودگران مرگ تبدیل شده است.







